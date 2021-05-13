"Чому жінки вбивають": мережу вразив трейлер другого сезону чорної комедії

Компанія Paramount+ презентувала офіційний трейлер другого сезону "Чому жінки вбивають", запрошуючи фанатів поринути в сюжет наступної частини популярного серіалу. Прем’єра другого сезону відбудеться 3 червня 2021 року. Кожен епізод виходитиме щочетверга кожного тижня.
Із трейлеру зрозуміло, що другий сезон "Чому жінки вбивають" буде не менш захопливим, аніж перший. Нові пари, нові сім’ї, нові проблеми, нові вбивства. Наступний сезон – абсолютно про нових жінок, веселих, яскравих та моторошно загадкових. Є щось одне, що їх поєдную між собою. І що тих жінок змушує вбивати – дізнаємося вже в червні.
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"Чому жінки вбивають" другий сезон 2021: дивіться трейлер
Дата виходу серій другого сезону серіалу "Чому жінки вбивають"
Нагадаємо, що другий сезон матиме 10 серій. Кожен епізод виходитиме кожного тижня, щочетверга.
- Епізод 1 – 3 червня
- Епізод 2 – 10 червня
- Епізод 3 – 17 червня
- Епізод 4 – 24 червня
- Епізод 5 – 1 липня
- Епізод 6 – 8 липня
- Епізод 7 – 15 липня
- Епізод 8 – 22 липня
- Епізод 9 – 29 липня
- Епізод 10 – 5 серпня
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Актори й ролі другого сезону "Чому жінки вбивають"
У трейлері нового сезону ми бачимо нових акторів, які зіграють яскравих персонажів з загадковою історією.
- Еллісон Толман в ролі Альми;
- Нік Фрост в ролі Бертрама;
- Лана Паррія в ролі Ріти;
- Б. К. Кеннон в ролі Ді;
- Джордан Крісті в ролі Верна;
- Меттью Даддаріо в ролі Скутера;
- Вероніка Фалькон в ролі Кетрін;
- Вірджинія Вільямс в ролі Грейс;
- Джессіка Філліпс в ролі Джоан;
- Айлін Галіндо в ролі Ізабель;
- Керрі О ' Меллі в ролі Мавіс.
Що відомо про сюжет першого сезону "Чому жінки вбивають"?
Серіал базується на історії про трьох таких різних жінок. Всі вони проживають в одному будинку, але в різні часи, тому у кадрі можна побачити чудове відтворення певного десятиліття. Автори врахували не тільки тодішній стиль, але й особливості сімейного життя.
Одна з головних героїнь "Чому жінки вбивають" – домогосподарка, яка живе у 60-их роках ХХ століття. Бет тривалий час вважала, що її шлюб з інженером Робом буде бездоганним. Однак жінка дізнається про зраду чоловіка, який закрутив роман з офіціанткою якоїсь забігайлівки.
Друга героїня – Сімоне Гроув. Вона є світською левицею, яка переживає третє розлучення. Події розгортаються у 80-их.
Третя героїня серіалу "Чому жінки вбивають" – Тейлор. Вона живе у наш час та є однією з успішних адвокаток. Окрім цього, Тейлор підтримує рух феміністок у США. З чоловіком у неї вільні стосунки, тому її шлюб можна назвати сучасним. У квартиру вона впускає жити свою подругу-бісексуалку, що може зруйнувати стосунки Тейлор.
Всі троє жінок відчайдушно борються за своє щастям та не бояться змін. А чоловікам залишається тільки одне – змиритись з цим або ж померти.