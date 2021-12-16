"Чому жінки вбивають" продовжили на третій сезон: причини такого рішення

Студія Paramount+ продовжила антологію "Чому жінки вбивають" (Why Women Kill) на третій сезон. Режисером знову став Марк Черрі, який раніше працював над двома частинами цієї стрічки та "Відчайдушними домогосподарками".

Раніше творці шоу повідомляли, що другий сезон мав закрити серіал. Однак, високі рейтинги й неабияка популярність змусила продовжити картину. За інформацією Deadline, серіал потрапив до списку найкращих на Paramount+.

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Одразу після прем’єри, на Rotten Tomatoes стрічка отримала прекрасні 90 % серед глядачів. Ніяк інакше, бо у кожному кадрі – від костюмів до декорацій – так багато краси, що глядач не зможе "перемикнутися". "Чому жінки вбивають" – надзвичайно атмосферний, захопливий і напружений серіал, який показує події у 1949 році в Голлівуді.

Відгуки на другий сезон

Огляд другого сезону читайте у матеріалі на Кіно 24.

Критики:

AV Club: "На щастя, Черрі знає, як зображати жіночі ролі. Та, за цвітінням якої хочеться спостерігати весь сезон – це Толман (Альма – Кіно 24)";

Stuff.co.nz: "Толман і Фрост – чудові разом";

TV Fanatic: "Толман ідеально підходить для ролі Альми, яка зазнає пробудження, яке, як свідчить закадровий голос, змінить її не до впізнання";

Decider: "Перевершує перший сезон, зосередившись на одній історії і взаємопов'язаних персонажів, чому сприяє відмінний акторський склад".

Глядачі:

"Другий сезон "Чому жінки вбивають" набагато краще, ніж перший. Я люблю Альму, хочу, щоб вона і її дивна сім’я з’явилася у 3-му сезоні";

"Фінал сезону чудовий!";

"Акуратно, цікаво, весело. І, можливо, в цій комікс-драмі більше, ніж у багатьох документальних фільмах, вдалося з'ясувати, чому люди вбивають";

"Обожнюю це шоу. Сподіваюся на третій сезон...".

"Чому жінки вбивають" 2021: дивіться трейлер до другого сезону

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Третій сезон серіалу "Чому жінки вбивають" буде не менш захопливим, аніж перший і другий. Нові пари, нові сім’ї, нові проблеми, нові вбивства. Наступний сезон – абсолютно про нових жінок, веселих, яскравих та моторошно загадкових. Є щось одне, що їх поєдную між собою. І що тих жінок змушує вбивати – дізнаємося пізніше. Деталі сюжету поки не розголошують.