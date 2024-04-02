Важко відірватися від екрану: турецький серіал, який ви подивитеся на одному подиху

Останнім часом серед українських глядачів набирають популярності турецькі телесеріали з напруженими пристрастями, інтригами та несподіваними поворотами сюжету. Однак через велику кількість епізодів в цих серіалах глядачам складно переглянути їх повністю. Проте ми знайшли для вас прекрасний варіант.

Кіно 24 підготував турецький серіал, який варто переглянути, щоб гарно провести час. Готуйте смаколики, адже відірватись від екрана буде неможливою.

Дивіться також Ви також зможете: 3 високорейтингові фільми про жінок у спорті

"Чудова двійка", 2018

У серіалі "Чудова двійка" головні герої – два комісари поліції з контрастними характерами, що формують ефективну команду. Незважаючи на постійні сутички та непорозуміння, Мерт Барджа та Мустафа Керем Джан роками працювали пліч-о-пліч в одній дільниці, побудувавши успішну кар'єру в правоохоронних органах. Єдине, що їх пов'язує, – це спільна відданість боротьбі зі злочинністю.

Мерт Барджа – справжній затятий холостяк, який не стежить за порядком, не вміє готувати і тому харчується чим доведеться. Мустафа Керем Джан – його протилежність. Чоловік досить педантичний, завжди акуратно одягнений, живе у великому, чистому та красивому будинку, має молодшу сестру на ім'я Нілюфер, а також маленького синочка Мехмета та колишню дружину Ягмур, у яку досі шалено закоханий.

За сюжетом, перед хлопцями стоїть складне завдання, адже їм доручено затримати міжнародну злочинну організацію.

Та чи зможуть Мерт і Мустафа відкинути свої розбіжності, щоб успішно виконати цю ризиковану операцію. Чи новина про таємні любовні стосунки Мерта і Нілюфер розлютить Мустафу, що поставить під загрозу їхню спільну роботу?

У серіалі "Чудова двійка" – 12 серій, переглядаючи які ви однозначно гарно проведете час.

"Чудова двійка": дивіться онлайн трейлер серіалу

Тож якщо ви хочете подивитися цікавий турецький серіал, але в якому немає понад 50 і більше серій, то стрічка "Чудова двійка" точно для вас. Цей серіал приверне вашу увагу і залишить чудовий післясмак від перегляду.