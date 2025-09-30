Мірешкін вважає, що актор не гідний носити форму та шеврон "Азову". Про це сказав Данііл Мірешкін у своєму інстаграмі, передає Кіно 24.

Данііл Мірешкін публічно засудив Тараса Цимбалюка: що сталося?

Данііла Мірешкіна обурило те, що Тарас Цимбалюк з'явився у військовій формі. Ба більше, він був зі шевроном бригади "Азов".



Тарас Цимбалюк на зйомках / Колаж Кіно 24

Актор-воїн вважає, що Цимбалюк, який неодноразово оскандалився в час великої війни, не гідний носити форму, у якій військові виборюють українську незалежність.

У мене в цілому "підгоряє", коли люди, мало дотичні до української армії, до допомоги військовим, одягають форму і грають українських військових. Мене від цього нудить. Коли я побачив шеврон "Азову" на Тарасові, мене взагалі вивернуло. Люди блюють за цей шеврон на БКБП, щоб його заслужити. Якщо ні, то потім доводять свою боєздатність на бойових,

– висловився актор-військовий.

Мірешкін заявив, що Цимбалюк, попри свою публічність, робить недостатньо для країни під час війни. Він вважає, що актор обмежується репостами замість реальної допомоги й продовжує жити звичним життям, тоді як інші служать і гинуть на фронті.

За словами Мірешкіна, Цимбалюку має бути соромно одягати форму та грати українських героїв.

Люди з медійним впливом просто ігнорують війну. В кращому випадку такі: "Давайте допоможемо Дані зі збором". Та йди ти н*х*р зі своїм репостом. Зроби щось реально важливе. Відкрий свій збір, допоможи конкретним військовим, відзвітуй про це, а не просто візьми участь чиїйсь ініціативі, щоб бачили, що Тарас патріотично налаштований,

– сказав захисник.

У коментарях Данііла Мірешкіна підтримала величезна кількість українців. Серед публічних людей свою думку висловила українська акторка Дар'я Легейда-Сова. Вона зазначила, що в нашій країні повинна бути повага до форми та тих, хто її обирає, жертвуючи професією, родиною та ризикуючи своїм життям.

До речі, раніше Данііл Мірешкін прокоментував участь Тараса Цимбалюка у шоу "Холостяк". Актор-воїн публікував відео на своїй інстаграм-сторінці.

