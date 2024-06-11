Ліки для душі: 7 серіалів від Даші Астаф'євої, які варто подивитися ввечері
Джерело:Даша Астаф'єва
Однією з улюблених вечірніх звичок є перегляд серіалу. Якщо ви у пошуках чогось нового, українська зірка Даша Астаф'єва поділилась своїми рекомендаціями.
Волонтерка та засновниця UnderBooks опублікувала на своїй сторінці добірку серіалів, які стануть "ліками для душі" у цей непростий час. Стрічки підійдуть для вечірнього перегляду.
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"Дев'ятеро ідеальних незнайомців"
Серіал розповідає про елітний пансіонат в Австралії, куди люди приїжджають для зцілення тіла й душі. Даша Астаф'єва відмітила знайомі та приємні обличчя акторів.
"Дев'ятеро ідеальних незнайомців": дивіться трейлер онлайн
"Оленя"
Адаптація однойменної автобіографічної моновистави Річарда Гедда, який і є головним героєм.
Присвячую цю історію як повчання тим, хто любить робити добрі вчинки, коли їх не просять (собі),
– прокоментувала Астаф'єва.
"Оленя": дивіться трейлер онлайн
"Ріплі"
Для Даші Астаф'євої ця стрічка стала дуже естетичною – вона називає його "оргазмом для очей".
"Ріплі": дивіться трейлер онлайн
"Вбити нудьгу"
Серіал розповідає про неуспішного письменника Джонатана, який після розриву з дівчиною вирішує наслідувати улюблених персонажів романів.
"Вбити нудьгу": дивіться трейлер онлайн
"Спадкоємці"
Саундтрек ще довго буде грати у вашій макітрі в часи рішучих та падлючих кроків. Всі ми іноді бували "батьками" і "дітьми" цієї історії. Доказ жорстокости та холоднокровности кожного, хто зазирає на великі гроші… особливо ті, що заробив не сам,
– описує Даша.
"Спадкоємці": дивіться трейлер онлайн
"Справжній чоловік"
Магнату нерухомості з Атланти Чарлі Крокеру загрожує банкрутство. Політичні та ділові інтереси стикаються, тоді як Чарлі намагається захистити свою імперію.
"Справжній чоловік": дивіться трейлер онлайн
"Ворожнеча: жінки Капоте"
Я обожнюю гарних, талановитих людей, а тут, це неймовірно підсилено стилем та бездоганною грою акторів,
– описала волонтерка.
"Ворожнеча: жінки Капоте": дивіться трейлер онлайн