Стала відома дата суду над Алеком Болдвіном у справі про вбивство українки
Джерело:Variety
Актору Алеку Болдвіну висунули звинувачення від великого журі штату Нью-Мексико, навіть після закриття справи. Його вважають причетним до смерті операторки Галини Гатчінс, яка народилася в Україні.
Дізнайтесь в матеріалі, коли та де розглядатимуть справу Алека Болдвіна та про що просили адвокати актора у прокурорів.
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Суд над Алеком Болдвіном: коли відбудеться розгляд справи
Судовий процес над Алеком Болдвіном, якого звинувачують у вбивстві української операторки Галини Гатчинс, заплановано на 9 липня. Вже минуло понад два роки з часу трагічної події.
Справу буде розглядати суд у Санта-Фе, штат Нью-Мексико, згідно з рішенням місцевого судді. Показання свідків заплановані на 10 липня, а сам судовий процес триватиме до 19 липня.
Адвокати режисера раніше просили прокурорів розглянути справу якнайшвидше і вимагали початку процесу 13 червня.
Містер Болдвін займається цим уже кілька років. Ми просимо прискорити процес,
– заявив захист Алека.
Проте місцевий прокурор відхилив запит через зайнятість на початку літа.
Болдвіна звинувачують у вбивстві українки Галини Гатчинс: що відомо
21 жовтня 2021 року на зйомках фільму "Іржа" сталася трагедія, коли в результаті пострілу Алека Болдвіна зі зброї, призначеної для реквізиту загинула операторка з України, Галина Гатчінс. Режисер Джоел Соуза теж отримав поранення.
З 31 січня актора офіційно звинуватили у ненавмисному вбивстві. Навесні 2023 року з нього зняли звинувачення, і через кілька місяців сім'я операторки та Болдвін уклали мирову угоду.
Але незадовго проти Болдвіна була відновлена кримінальна справа. Документ містить два пункти нових звинувачень.
- Перший пункт: Алек Болдвін недбало поводився з пістолетом, призначеним як реквізит.
- Другий пункт: актор ігнорував або був байдужим до безпеки на майданчику.
Прокурори наразі утримуються від коментарів з приводу нових звинувачень, тоді як адвокати Алека Болдвіна "з нетерпінням" чекають суду. У разі визнання актора винним у ненавмисному вбивстві, йому може загрожувати до 18 місяців ув'язнення.