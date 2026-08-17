Нарешті це сталось: Disney та Pixar оголосили дати виходу найочікуваніших прем'єр
Для усіх шанувальників цих студій є неймовірні новини – відомі дати прем'єр культових історій. Зокрема, на екрани повернуться "Ліло і Стіч", "Льодовиковий період", "Крижане серце", "Зоотрополіс 3" та багато інших.
Щоб не пропустити свою улюблену історію, мерщій дізнавайтесь з матеріалу 24 Каналу, коли слід закуповуватись попкорном, щоб знову відчути себе маленькою дитиною.
"Ліло і Стіч 2"
Прем'єра: 2028 року
До своїх ролей мають повернутись актори з попередньої частини. Очікується, що у фільмі з'являться нові персонажі, однак більше деталей творці наразі не розкривають.
"Льодовиковий період: Точка кипіння"
Прем'єра: 2027 року
Творці показали у тизер-трейлері нового фільму Менні, Дієго, Сід, Бак та Еллі, а також одержимий жолудями Скрат буквально вилітають із вулкана й опиняються в шаленій пригоді серед динозаврів і потоків лави.
Герої вирушають досліджувати ще не бачені куточки небезпечного Загубленого світу.
"Льодовиковий період: Точка кипіння": дивіться онлайн трейлер мультфільму
"Крижане серце 3"
Прем'єра: 2027 року
Компанія Disney уже розкрила перші подробиці довгоочікуваного мультфільму. За сюжетом, Анна та Крістоф готуватимуться до весілля, а Олаф навіть знайде своє кохання. Ельза ж повинна протистояти новій суперниці.
"Крижане серце 3": дивіться онлайн трейлер мультфільму
"Зоотрополіс 3"
Прем'єра: у розробці
Цього разу історія буде пов’язана ще й із птахами. Що саме Disney придумав для пернатих мешканців Зоотрополіса, поки не розкривають.
"Суперсімейка 3"
Прем'єра: 2028 року
Основний акцент автори зроблять саме на дітях головних героїв. Та родина буде змушена знову об'єднатись, щоб протистояти новому ворогу.
"Таємниця Коко 2"
Прем'єра: 2029 року
Головним героєм стане вже дорослий Мігель, який продовжить свої музичні пригоди, а творці обіцяють розкрити нові деталі світу мертвих.
Також не пропустіть й інші прем'єри:
- "Кролик Освальд" – 2027 рік;
- "Блуї" – 2027 рік;
- "Заплутана історія" – 2028 рік.
Та допоки ви в очікуванні прем'єр, можете подивитись старі фільми від Disney, які викличуть приємні спогади.