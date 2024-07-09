Чим зараз займається і де була на початку вторгнення Альбіна Перерва з "Київ вдень та вночі"
Акторка Альбіна Перерва найбільше запам'яталася українцям після виходу серіаліті "Київ вдень та вночі". Тоді вона підкорила глядачів своєю простотою, добротою та почуттям гумору. Жінка знімалася аж до останнього 5 сезону.
Альбіну також можна побачити у серіалі "Слід", який вийшов у 2020 році, та у серіалі "К.О.Д", що з'явився на екранах цього року. Чим зараз займається акторка, читайте на сайті Кіно 24.
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Життя Альбіни Перерви під час повномасштабного вторгнення
Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в України, Альбіна Перерва разом з мамою перебувала на Сумщині – у селі за 30 кілометрі від кордону з Росією. У перші дні великої війни було дуже складно і страшно, оскільки рідний брат акторки на той момент був у Бучі. Дізнатися про звірства росіян у місті сім'я змогла, коли з'явилося світло, а чоловік вийшов на зв'язок лише згодом та повідомив, що живий.
Тоді я почала волонтерити, спілкуватися з військовими, і вони мене дуже заспокоювали. Ми з мамою робили окопні свічки, передавали нашим хлопцям. Також возили продукти, готували їжу, пироги пекли,
– розповідала Альбіна.
Спершу Перерва не вірила, що зможе надалі продовжувати акторську кар'єру. Однак з часом вона таки поїхала до Києва на знімання серіалу "Слід". Зараз жінка радіє тому, що повернулася в улюблену професію.
Як зараз живе Альбіна Перерва
Попри те, що Альбіна Перерва продовжує з'являтися на екранах, вона не надто активна у своїх соціальних мережах. Раніше акторка часто ділилася з шанувальниками кадрами зі знімального майданчика. Була активною й у тіктоці: жінка, зокрема, виставляла відео зі своїми колегами по кінопроєктах. Ймовірно, зараз Альбіна проживає в Україні, оскільки активно займається кар'єрою. Про особисте життя акторки наразі інформації немає.
Відомо, що колись вона підтримувала гарні стосунки з колегою по серіаліті "Київ вдень та вночі" Оксаною Аврам. Подруги були на зв'язку та періодично бачились. Можливо, дружать й зараз. Однак на інших акторів Альбіна також підписана в інстаграмі. Тож надіємося, що герої улюбленої стрічки не забули одне про одного.