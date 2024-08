Дарія Плахтій народилась у Павлограді Дніпропетровської області, її батько – актор театру. Це теж вплинуло на вибір професії. Навчалась зірка на акторському факультеті Київського державного інституту імені Карпенка-Карого.

До слова "Не відчуваю сором, що працювала в Росії": де зараз відома акторка Міла Сивацька

Першу роль у великому кіно Дарія Плахтій отримала у фільмі "Стрімголов" – акторка зіграла одну з головних ролей. Тоді Дарія була в декреті, пів року тому вона стала мамою і не планувала зйомок. За цю роль Дарія отримала премію "Золота дзиґа" та приз за найкращу жіночу роль на Міжнародному фестивалі акторського кіно в Рабаті.



Даша Плахтій у фільмі "Стрімголов" / Кадр з фільму

Дарія Плахтій також зіграла Христину у відомому українському серіалі "Сага", "Карпатський рейнджер" та інших. Загалом у її фільмографії понад 12 стрічок та серіалів.

Для Дарії Плахтій також стала визначною головна роль у фільмі "Довбуш". Їй дізналась роль Марічки – коханої опришка Олекси Довбуша. Щоб втілитися у роль цієї персонажки, довелося дізнатися багато нового.

Для мене персонаж Марічки – це про безумовне кохання, про повне прийняття своєї другої половинки. Її кохання настільки сильне, що вона готова прийняти всі його вподобання, виклики, життєвий шлях. Напевне, не кожна жінка могла би так зробити,

– ділилась Дарія Плахтій.



Дарія Плахтій в образі Марічки / Фото Держкіно

Де зараз Дарія Плахтій

Дарія Плахтій продовжує зніматися у фільмах та серіалах. Також вона зіграла головну роль у кліпі Павла Вишебаби й Tapolsky.

Tapolsky & Vyshebaba – Плюс (+): дивіться відео онлайн

Даша бере участь у фотосесіях та фотографує сама. Крім того, вона любить експериментувати зі стилем. Зокрема, акторка зробила коротку стрижку.

"Я зараз, наприклад, коротко підстриглась. Я думала: для чого я взагалі це зробила? Насправді ж думала, що це буде обмежувати мої ролі. А виявилось навпаки: шукали дівчину з короткою зачіскою, з пірсингом (який я нещодавно зробила), на роль лесбійки в чеський проєкт. Якби в мене було довге волосся, скоріше за все, я б не отримала цю роль", – поділилась Плахтій.

Додамо, що через пів року повномасштабної війни Дарія Плахтій з донькою виїхала до Лондона. Там вона брала участь у кастингах, виступала на театральній сцені. Зокрема, взяла участь у благодійному поетичному вечорі Poetry for Every Day of the Year разом із Томом Гіддлстоном, Ейсою Баттерфілдом та іншими британськими акторами.

Також Плахтій стала лекторкою курсу акторської майстерності.