Важко повірити у його смерть: де зараз і як живе після втрати чоловіка на фронті Надія Хільська

Надія Хільська – відома українська акторка. Вона була однією із тих жінок, які чекали своїх коханих із фронту. Надія є прикладом сильної жінки, гідної свого чоловіка, яка вражає і надихає.

Її життя змінилось назавжди після того, як 17 серпня 2023 року, не доживши два місяці до свого 36-річчя, Олексій загинув, захищаючи Україну на фронті. На Кіно 24 дізнаєтесь, де зараз і як живе після важкої втрати Надія.

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Як живе після втрати Надія Хільська

На початку великої війни, коли усі залишились без роботи, акторка тимчасово змінила професію і працювала баристою в кавʼярні. У травні 2022 року вона знайшла роботу неподалік від дому. Та це було до моменту смерті чоловіка.

За словами Надії, Олексій був сержантом взводу на фронті. Трагедія сталася, коли він з побратимами вирушив на завдання й отримав поранення.

Це було на "нулі". Чоловік був у розвідці, сержантом взводу. Вони розділилися на дві групи, і, коли Олексій почув постріли, побіг на допомогу другій групі та був поранений. Хлопці намагалися його евакуювати, але прилетів кацапський FPV-дрон і він загинув,

– пригадувала акторка.

Після загибелі Олексія, Надія Хільська рахує дні без коханого. Вона говорить, що з того часу відчуття порожнечі не зникло. Однак тимчасовими рятівниками для неї стали робота в кіно, підтримка доньки та двох собак.

Де зараз Надія Хільська

Зараз Надія намагається повертатись до життя, наскільки це можливо. Зокрема, вперше після втрати акторка знялася в серіалі "Обіцянка Богу". У стрічці розповідається історія, де мати стикається з випробуванням – боротьбою з важкою хворобою дитини.

Відомо, що сценарій був адаптований спеціально для неї, щоб її персонаж передавав важливі послання – любов до життя і підтримку рідних у найважчі часи.

Попри великий біль всередині, Надія Хільська намагається транслювати це й у своїх соцмережах. Вона усміхається, працює, публікує світлини та мотивує своїх прихильників на те, аби цінувати життя навіть після найгірших сценаріїв.