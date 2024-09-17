Після гучного конфлікту з сестрою: де зараз Наталія Сумська і чи знайшла спільну мову з родиною
Наталія Сумська — прима Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка й одна з найвідоміших акторок України. Однак, попри всі ці нагороди та успіхи в кар'єрі, знаменитість має й особисті проблеми.
Найболючішим аспектом в особистому житті Наталії є конфлікт із рідною сестрою Ольгою Сумською. У нашому матеріалі Кіно 24 ви дізнаєтеся, де зараз перебуває Наталія та чи вдалося родині помиритися після численних суперечок.
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Де зараз Наталія Сумська
Зараз Наталія Сумська активно продовжує свою акторську кар'єру. Акторка відзначає, що найбільшим щастям для неї є можливість бачити військових серед глядачів у залі, що додає їй особливого натхнення і мотивації. Наталія також неодноразово говорила про важливість використання української мови в повсякденному житті.
Я кожного дня ходжу до театру повз гімназію №117 імені Лесі Українки й чую, як там на шкільному подвір'ї, гуляючи, жартуючи один з одним, дітки говорять рідною українською мовою – це для мене подія, яка дає настрій і наснагу на довготривалий час,
– зазначає вона.
Конфлікт Наталії Сумської з сестрою: що відомо
Між Наталією та Ольгою Сумською досі панують дуже напружені стосунки. Раніше розрив між сестрами спричинявся різними політичними поглядами: Наталія була обурена тим, що старша донька Ольги, Антоніна, проживає в країні-агресорці.
Окрім того, Наталія висловлювала невдоволення через активність Ольги в соціальних мережах. Ольга пояснює свою діяльність бажанням популяризувати свої театральні вистави й радить Наталії бути сучаснішою.
Ольга та Наталія Сумські / Фото з мережі
Конфлікт ще більше загострився, коли племінник Ольги публічно засудив її доньку за її позицію, і Ольга відповіла на це різко.
Нещодавно Ольга Сумська висловила бажання відновити контакт з рідними та налагодити стосунки. Проте, вона заявила, що не відчуває взаємного бажання від Наталії до примирення.