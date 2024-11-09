Роль у "Довбуші" стала важливою віхою в його кар'єрі, але актор завжди підкреслює, що його "друга домівка" – це Івано-Франківський драматичний театр, де він працює вже багато років. У День народження актора розповідаємо, де зараз Олексій Гнатковський та чим займається.

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Де зараз Олексій Гнатковський

Окрім акторського таланту, Гнатковський відомий своєю громадянською позицією. Він активно висловлюється на актуальні соціальні та політичні теми, підтримує важливі ініціативи та не боїться відкрито висловлювати свою думку. Його зрілий підхід до життя, відданість Україні та її культурі зробили його не тільки популярним артистом, але й справжнім прикладом для багатьох молодших колег.

Олексій Гнатковський – це актор, який вміє поєднувати творчість з глибоким розумінням соціальних процесів, і тому його не лише люблять, а й поважають. Його діяльність як в театрі, так і на великому екрані, залишається важливим внеском у розвиток української культури.

Гнатковський продовжує свою роботу в театрі, гастролюючи по Україні, а також активно знімається в нових проєктах. Одним з таких є серіал "Кава з кардамоном", де Олексій грає одну з головних ролей. У цьому проєкті він працює в парі з акторкою Оленою Лавренюк, і вже зараз їхня співпраця привертає увагу як глядачів, так і критиків.