Жила у підвалі півтора місяця: де зараз і як змінилась зірка "Крашанки" Олеся Жураківська

Олеся Жураківська — це Народна артистка України, директорка та художня керівниця театру драми та комедії на Лівому березі Дніпра та просто неймовірна українська акторка. Глядачі знають її із таких стрічок: "Лишайся онлайн", "Кріпосна", "Мама", Крашанка" та інших.

Велика війна докорінно змінила її життя та пріоритети. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, де зараз артистка та чим займається.

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Де зараз і як живе Олеся Жураківська?

Початок великої війни в Україні став для Олесі Жураківської справжнім переломним моментом у її свідомості та житті. Акторка провела півтора місяця в підвалі через російських окупантів і зізнається, що досі чітко пам'ятає все, що тоді відбувалося.

Однак найбільшим потрясінням для неї стало те, що найближчі люди виявилися зрадниками. Зокрема, Олеся тривалий час товаришувала зі своєю колегою Горбачовою. Після 24 лютого 2022 року Жураківська повністю розчарувалася в ній і припинила спілкування з пропагандисткою.

Акторка каже, що для неї це був справжній удар – коли людина, яку вона вважала своїм другом, заявляє, що не засуджує окупантів, які нищать українську землю. Тож Олеся без вагань розірвала всі зв'язки й поставила на перше місце свою країну та свідому громадянську позицію.

Зараз Олеся Жураківська лікується творчістю. Вона зізнається, що кожен вихід на знімальний майданчик є для неї терапією. Тож вона продовжує зніматися в українському кіно. Зокрема, однією із найновіших робіт акторки стали зйомки у другій частині фільму "Крашанка", прем'єра якої відбудеться у 2026 році.

Олеся активно веде свої соцмережі та намагається підбадьорювати своїх прихильників у час, коли у кожного українця знову і знову опускаються руки.