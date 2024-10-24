Її просто не впізнати: де зараз і як змінилась онучка Женя зі "Сватів"

Софія Стеценко здобула шалену популярність, коли ще була зовсім маленькою дівчинкою, зігравши роль онучки Жені у знаменитому серіалі "Свати". Проте після успіху в проєкті вона зникла з екранів, і багато фанатів почали цікавитися, що ж сталося з юною акторкою.

Сьогодні, коли Софія вже доросла, її практично неможливо впізнати. У нашому матеріалі на Кіно 24 ви дізнаєтеся, де наразі перебуває дівчина, яка колись заполонила серця глядачів.

Радимо Український серіал "Дві сестри" став найкращою новинкою кіно: як реагують глядачі у мережі

Де зараз і як змінилась Софія Стеценко

На початку великої війни російські ЗМІ поширили фейкову інформацію про те, що Софія Стеценко переїхала до Москви. Однак, як з'ясувалося, вона вирушила до Праги, а згодом знайшла притулок у Торонто, Канаді.

Софія вільно спілкується українською і відкрито говорить про війну, активно підтримуючи свою країну. Вона перебуває у стосунках та навчає свого хлопця української мови, що свідчить про її глибокий зв'язок із рідною культурою. Сьогодні Софії 21 рік, і вона дуже змінилася зовні.

Згідно з інформацією в соцмережах, акторка намагається повернутися до професії та активно бере участь у зйомках нових кінофільмів за кордоном.



Софія Стеценко / Фото з інстаграму акторки

З моменту участі Софії Стеценко в зйомках "Сватів" пройшло 15 років, і за цей час багато чого змінилося. Екранні бабусі та дідусі Женьки Ковальової опинилися по ту сторону барикад, ставши в Україні персонами нон грата через свої проросійські дії та висловлювання.

На відміну від своїх кінородичів, Софія залишилася вірною своїй країні та принципам. Вона активно підтримує Україну, говорить про важливість збереження національної ідентичності та культури.

Зараз життя та перспективи дівчини тільки попереду. Софія має всі шанси розвиватися в акторській кар'єрі, відновлюючи свої професійні уміння та повертаючись на екран. Її майбутнє обіцяє бути яскравим і сповненим нових можливостей.