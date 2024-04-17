Стала жертвою булінгу: де зараз наймолодша акторка України Єфросинія Мельник
Дівчинку знають під її телевізійним псевдонімом Фрося. Майбутня актриса народилася у звичайній родині, де її мати працювала бухгалтером, а батько — масажистом. Але вже у чотири роки Фрося почала здобувати популярність.
Дівчинка вражала своєю професійністю та свідомістю з ранніх років, а велика війна та проблеми в школі змусили Фросю подорослішати ще швидше. Дізнайтесь у матеріалі Кіно 24, де зараз Єфросинія Мельник, чим займається та чи планує продовжувати кар'єру акторки.
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Де зараз Єфросинія Мельник
Хоч ще дуже молода, але вже надзвичайно мудра, дівчинка Фрося продовжує працювати та жити в Україні. Вона вміло балансує між шкільними заняттями та роботою на телеканалі 1+1, де веде програму "Погода в Україні та світі від Фросі".
Крім цього, Єфросинія продовжує зніматися у фільмах. Одним з її останніх проєктів є серіал "Коло омани", де вона зіграла поруч з дорослими та досвідченими українськими акторами.
Дівчинка зізнається, попри усі труднощі вона хоче продовжувати розвивати себе у кіноіндустрії.
Звісно, я не буду ставити на цьому хрест, коли виросту. Також хотіла б спробувати інші професії в кіно, наприклад, продюсерство чи режисерство. У мене є ще інтереси: граю на фортепіано, малюю, пишу твори,
– розповіла Фрося.
Щоправда, труднощів у житті зовсім юної акторки уже є чимало. Попри юний вік, Фрося прагне звернути увагу до проблеми булінгу в школі, щоб захистити тих, хто може боятися розповісти про цькування з боку своїх однолітків.
Ця мета виникла в неї після того, як сама дівчинка особисто зіткнулася із такою проблемою в школі. 10-річна Фрося зазнала приниження, а одного разу її ледь не побили.
Та попри це Єфросинія не втрачає своєї людяності та продовжує вірити у добрих людей. Вона працює на благо України та підтримує українців поезією у своїх соцмережах.
Фільмографія Єфросинії Мельник
- "Я – Надія" (2023) Серіал
- "Коло омани" (2023) Серіал
- "Коза Ностра. Мама їде" (2022) Фільм
- "Мій коханий друг" (2021) Серіал
- "В полоні у минулого" (2021) Серіал
- "Зірки за обміном" (2021) Фільм
- "Встигнути все виправити" (2020) Серіал
- "Дім, який…" (2019) Серіал
- "Спадкоємці" (2019) Серіал