Важливий документальний фільм на YouTube, який варто подивитися кожному українцю

Щороку, 18 травня, в Україні відзначають День боротьби за права кримськотатарського народу. Саме цього дня у 1944 році за наказом радянського режиму розпочалася примусова депортація кримських татар із Криму. Упродовж кількох днів із півострова насильно вивезли майже 200 тисяч людей.

У цей день особливо важливо згадувати історію Криму та боротьбу його корінного народу за право жити на власній землі. Однією зі стрічок, яка допоможе краще зрозуміти вже сучасну історію півострова та події 2014 року, є документальний фільм "Крим. Як це було". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про нього більше.

Фільм "Крим. Як це було": чому важливо дивитись стрічку?

14 березня 2016 року відбулася прем'єра документального фільму "Крим. Як це було". Цю стрічку особливо варто переглянути 18 травня – у День боротьби за права кримськотатарського народу в Україні.

Фільм розповідає про українських офіцерів, солдатів і матросів, які під час захоплення Криму російськими військами залишалися вірними присязі та продовжували виконувати свій обов'язок у надзвичайно складних умовах.

Стрічка показує події зсередини – життя на оточених військових базах і заблокованих військових кораблях, даючи можливість побачити ситуацію очима її учасників.

Сьогодні фільм доступний для вільного перегляду на YouTube, тож його можна зручно переглянути будь-коли.

"Крим. Як це було": дивіться фільм онлайн

Хто працював над фільмом "Крим. Як це було"?

Над стрічкою працювали:

режисер Костянтин Кляцкін,

продюсери Олександра Братищенко та Сергій Малярчук,

композитор Роман Вишневський,

звукорежисер Павло Липа,

оператор Володимир Усик та команда монтажу.

Фільм складається з новел, кожна з яких розповідає історії представників різних родів військ і їхній вибір залишатися вірними присязі, не переходячи на бік ворога.

Які ще фільми про Крим заслуговують на перегляд?

Є й чимало інших важливих фільмів про Крим – як документальних, так і художніх. Серед стрічок, які варто переглянути:

"Хайтарма",

"Додому",

"1944",

"Чужа молитва",

"Мустафа" та багато інших.

Обирайте фільм до перегляду та відкривайте для себе важливі сторінки української історії.