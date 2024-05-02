Світло перемогло темряву: що відомо про День Гаррі Поттера і як змінилися актори знаменитої саги
Сьогодні, 2 травня, святкують Міжнародний день Гаррі Поттера. Ця культова серія книжок та стрічок підкорила серця багатьох. Мільйони шанувальників у цей день користаються нагодою укотре переглянути улюблені фільми чи знову перечитати книжки про хлопчика, що вижив.
Згідно з книжками про Гаррі Поттера, саме 2 травня 1998 року відбулась битва за Гоґвортс. У цей день світло перемогло темряву: Гаррі здолав свого противника, лорда Волдеморта. Засновником свята у 2012 році став експрем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон, пише Кіно 24.
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Немає офіційних способів, як відзначати Міжнародний день Гаррі Поттера. Деякі фани об'єднуються в спільноти, перевдягаються в улюблених персонажів та проводять час разом. Хтось проводить марафон з перегляду усіх стрічок про Гаррі Поттера поспіль.
У цей день влаштовують вечірки, тематичні заходи, грають в ігри. На офіційному порталі Wizarding World можна взяти участь у вікторинах та визначити свій гуртожиток.
Як змінилися актори Гаррі Поттера
Ми пропонуємо пригадати, як змінилися актори, що зіграли головних героїв саги. Багато з них не стоять на місці, а продовжують активно розвивати акторську кар'єру, приділяти час своїй сім'ї тощо. На жаль, кількох акторів не стало: це Алан Рікман, Майкл Гембон, Роббі Колтрейн та інші. Та вони продовжать існування у пам'яті мільйонів прихильників.
Гаррі Поттер – Денієл Редкліфф
Як змінилися актори "Гаррі Поттера" / Колаж Кіно 24
Рональд Візлі – Руперт Ґрінт
Як змінилися актори "Гаррі Поттера" / Колаж Кіно 24
Герміона Ґрейнджер – Емма Вотсон
Як змінилися актори "Гаррі Поттера" / Колаж Кіно 24
Драко Мелфой – Том Фелтон
Як змінилися актори "Гаррі Поттера" / Колаж Кіно 24
Невіл Лонґботом – Метью Льюїс
Як змінилися актори "Гаррі Поттера" / Колаж Кіно 24
Фред та Джордж Візлі – Джеймс та Олівер Фелпс
Як змінилися актори "Гаррі Поттера" / Колаж Кіно 24
Луна Лавґуд – Еванна Лінч
Як змінилися актори "Гаррі Поттера" / Колаж Кіно 24
Мінерва Макґонеґел – Меггі Сміт
Як змінилися актори "Гаррі Поттера" / Колаж Кіно 24