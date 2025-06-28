Боротьба і шлях до свободи: 10 фільмів про українську ідентичність

День Конституції України – важлива дата, коли ми згадуємо про фундамент нашої держави. Це свобода, демократія, верховенство права. 28 червня варто обрати для перегляду стрічки, що більше розповідають про українську історію та боротьбу народу за незалежність.

Кіно 24 розповість про важливі фільми, де розповідають про боротьбу українського народу. Вони допоможуть краще зрозуміти нашу ідентичність та дізнатися більше фактів про історію держави.

Важливо 3 легендарні фільми про кримських татар, які варто подивитись кожному

"Україна. Точка відліку" (2012)

Документальна драма розповідає про роки, що змінили Україну – від 1989 до 1991. Від зустрічі президентів у Біловезькій пущі до здобуття Україною незалежності.

"Таємний щоденник Симона Петлюри" (2021)

Фільм розповідає про життя Симона Петлюри – головного отамана військ УНР, його останні дні життя й загибель. Стрічка розвіює міфи навколо легендарного діяча й показує тернистий період в українській історії.

"Таємний щоденник Симона Петлюри": дивіться трейлер онлайн

"Зима у вогні: Боротьба України за свободу" (2015)

Стрічка показує події Революції Гідності, що відбулися взимку 2013 – 2014 років. Вона документує, як починалась мирна демонстрація на Майдані, що переросла у масові протести проти режиму Януковича.

"Кіборги" (2017)

Знаковий фільм, заснований на реальних подіях, розповідає про добровольців, які стали на захист Донецького аеропорту під час російсько-української війни.

"Кіборги": дивіться трейлер онлайн

"Наші 30"

Документальний проєкт створили до 30-ї річниці незалежності України. Він розповідає про важливі події 90-х та становлення держави після розпаду СРСР. Фільм складається з 9 серій.

"20 днів у Маріуполі" (2023)

Документальний фільм Мстислава Чернова, за який він отримав Оскар, показує перші дні облоги Маріуполя після російського вторгнення в Україну.

"20 днів у Маріуполі": дивіться трейлер онлайн

"Хто ми? Психоаналіз українців"

Фільм розповідає про колективну психотравму українців. Він пропонує варіанти, як можна позбутися їх і що зробити, щоб стати успішною нацією.

"Захар Беркут" (2019)

Стрічка розповідає про події 13 століття, коли монгольська орда дійшла до Карпатських гір. Невелика громада на чолі з Захаром Беркутом має план, як зупинити численного ворога.

"Захар Беркут": дивіться трейлер онлайн

"Ціна правди" (2019)

Польська режисерка Аґнєшка Голланд створила стрічку про журналіста Ґарета Джонса, який приїжджає до Москви, щоб взяти інтерв'ю в Сталіна. Але в висновку знайомиться з реальністю Радянського союзу, де нещастя, голод і масові репресії.

"Будинок "Слово"" (2017)

Документальний фільм Тараса Томенка розповідає про "Розстріляне Відродження": письменників і культурних діячів, для яких радянська влада збудувала окремий дім у Харкові. Він став місцем для переслідування і репресій.

"Будинок "Слово"": дивіться трейлер онлайн