4 фільми, які зняті за творами Тараса Шевченка

Сьогодні, 9 березня, виповнюється 212 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Український поет і письменник був видатною людиною, а його творча спадщина досі залишається неабиякою гордістю для українського народу.

Тому зовсім не дивно, що деякі твори Шевченка взяли за основу фільмів. 24 Канал розповість, що відомо про ці кінострічки.

"Наймичка", 1963

Рейтинг IMDb: 6,3

Основа: однойменна поема Тараса Шевченка

Фільм розповідає трагічну історію жінки, на ім'я Ганна, яка народжує позашлюбну дитину. Побоюючись осуду суспільства, вона підкидає немовля бездітній родині заможних селян, а сама приходить до них працювати наймичкою, щоб бути поруч із сином.

Ганна змушена приховувати правду і все життя мовчки спостерігати, як росте її дитина, не маючи права назвати себе матір'ю.

Стрічка передає одну з найболючіших тем Шевченкової творчості – долю жінки у суспільстві, де честь і репутація важливіші за людські почуття.

"Назар Стодоля", 1955

Рейтинг IMDb: 7,6

Основа: історична драма Тараса Шевченка

Події фільму відбуваються у козацькі часи. Молодий козак Назар Стодоля закохується у дівчину Галю – доньку заможного сотника Хоми Кичатого. Однак батько не хоче віддавати дочку за козака й мріє видати її за багатшого нареченого. Через це закохані змушені боротися за своє право бути разом.

"Толока", 2020

Рейтинг IMDb: 7,0

Основа: за мотивами балади "У тієї Катерини хата на помості…"

Фільм охоплює кілька століть української історії. У центрі історії – жінка, на ім'я Катерина, чия хата стає символом дому, який українці знову і знову змушені відбудовувати після війн і руйнувань.

Кожного разу, коли хату руйнують вороги або історичні катастрофи, люди з усієї громади збираються на толоку – спільну працю, щоб її відновити. Також однією з головних тем стрічки залишається кохання.

"Причинна", 2017

Рейтинг IMDb: –

Основа: однойменна балада Шевченка

Анімаційний фільм переносить на екран одну з наймістичніших поезій Шевченка. У центрі історії – молода дівчина, яка чекає свого коханого козака, який пішов у похід.

Тривале очікування та туга настільки змінюють її стан, що люди починають називати дівчину "причинною" – ніби зачарованою або божевільною від кохання.

Який серіал подивитись за мотивами поеми Тараса Шевченка?

У 2014 році на українські телеекрани вийшов серіал "Катерина", який однойменний до поеми Кобзаря. Він став сучасною інтерпретацією твору.

Катерина живе у звичайному українському селі. Її життя змінюється, коли до її місцевості приїжджає знімальна група, щоб працювати над новим фільмом. Разом із ними приїздить популярний актор Олексій Красильников, якого Катерина давно вважає своїм кумиром.

Між дівчиною та актором виникає роман. Однак чоловік їде, а Катерина дізнається, що вагітна.