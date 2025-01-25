Хто говорить голосом президента: 3 культові стрічки, які озвучував Володимир Зеленський

25 січня свій День народження святкує президент України Володимир Зеленський. Перш ніж стати головою держави, Зеленський здобув популярність як актор, сценарист і продюсер.

Крім того, він озвучував чимало крутих фільмів та мультфільмів, в яких його голос можна почути в ролі різних персонажів. У списку фільмів і мультфільмів, де можна почути голос президента, є абсолютно проєкти, що демонструють різноманітність талантів Зеленського.

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Стрічки, які озвучив Володимир Зеленський

"Хортон"

У 2008 році на великі екрани вийшов американський анімаційний фільм "Хортон", який став популярним серед глядачів усіх вікових категорій. Цей мультфільм розповідає історію слона, на ім'я Хортон, який знаходить у джунглях маленький, майже невидимий світ, що перебуває під загрозою знищення. Однак, крім самого слона, у фільмі є й чимало інших кольорових персонажів.

"Хортон": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Одним із таких персонажів є мер Хтовська Дрібняк, який є головою маленького міста, що живе на квітці, що знаходиться на листку дерева. Цю роль в українській версії фільму озвучив сам Володимир Зеленський.

"Рейган"

Документальний фільм американського режисера Юджина Ярецького про життя 40-го президента США Рональда Рейгана став важливим внеском у кінематографічну спадщину, присвячену видатним політичним діячам. Стрічка, яка була презентована на престижному фестивалі Sundance у 2011 році, охоплює не лише політичну кар'єру Рейгана, а і його період роботи в Голлівуді, де він здобув популярність як актор.

"Рейган": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм складається з інтерв'ю та коментарів людей, які працювали в адміністрації Рейгана, а також з рідкісних архівних кадрів, що допомагають розкрити більше аспектів його особистого життя та політичної діяльності. Режисер прагнув показати Рейгана не лише як президента, але і як людину, яка змогла трансформуватися з актора в одного з найвідоміших політичних лідерів XX століття.



Особливістю цієї стрічки стало те, що для показу документального фільму на українському телеканалі "1+1" Володимир Зеленський озвучив Рейгана.

"Пригоди Паддінгтона"

Голосом Володимира Зеленського заговорив добрий ведмедик Паддінгтон, знаменитий персонаж із книжок Майкла Бонда, який став справжньою улюбленицею дітей та дорослих.

Паддінгтон – це маленький ведмедик з Перу, який обожнює апельсинове варення і завжди має його при собі. Його мрія – знайти новий дім у Великій Британії, і після того, як він приїжджає до Лондона, він потрапляє в безліч кумедних пригод.

"Пригоди Паддінгтона": дивіться онлайн трейлер мультфільму

У двох частинах комедійного фільму "Паддінгтон" Зеленський озвучував цього добродушного ведмедика, додаючи своєму персонажу шарму, гумору та теплої доброти.