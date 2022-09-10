День українського кіно: однохвилинний серіал "Україна в огні 2" доступний онлайн у 210 серіях

"Україна в огні 2" – сиквел-алюзія однойменної кіноповісті Олександра Довженка. Серіал встановив безпрецедентне досягнення – виходячи щоденно з 1 березня вже сьомий місяць.

Фільм входить до списку найкращих 50 фільмів українського виробництва у світі. Він титрується англійською мовою і безоплатно доступний онлайн. Про це 24 каналу розповіли творці проєкту.

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Сиквел-алюзія однойменної кіноповісті Довженка в кожній серії-фільмі висвітлює певну подію, особистість чи тему на основі переважно відео очевидців у форматі мобільного кіно. Він доступний онлайн в інстаграмі, фейсбуці, телеграмі та твітері.

"Україна в огні 2" / Ukraine on Fire 2: цікаві факти про картину

"Україна в огні 2" — перший серіал про російську агресію 2022 року, перша серія якого оприлюднена 1 березня. На 10 вересня 2022 року доступно 210 серій. Найпопулярніша — "Перероджена в огні" (про дитину, народжену під обстрілами в Старобільську).

Назва серіалу – сучасна алюзія на кінопоему Довженка "Україна в огні" (1943 рік). Вогонь постає як водночас руйнівна сила та животворна стихія України. Фільм – своєрідний сиквел і відповідь на антиукраїнський фільм "Україна у вогні" (Ukraine on Fire) продюсера Олівера Стоуна, який використав довженківську назву для пропутінських наративів.

Співавтор проєкту "Україна в огні 2" в інтерв’юзазначав, що зараз "ми маємо кінематографічну революцію – епоху, коли очевидець може фіксувати події, миттєво оприлюднювати їх, стаючи співтворцем кіно". Повне інтерв’ю читайте за посиланням

В серіалі оформлено близько 20 циклів: за назвою міст (Маріуполь, Чернігів, Херсон, Одеса, Харків, Гостомель, Охтирка та інші), "Російські воєнні злочини", "Козацький драйв", "Україна – переможець", "Герої України", "Воєнна історія кохання" ("Кохайтеся, чорнобриві"), "Бомби як вбивча російська культура", "Остання зйомка", "Врятуйте мою школу", "Все для перемоги", "ЄвроХвилина", "Народна душа" та інші.

Цикл "Остання зйомка (Last Shooting)" — про загиблих зі сфер кіно та ЗМІ (як-от Брент Рено, Макс Левін, Паша Лі, Олександра Кувшинова, П’єр Закревскі, Віра Гирич, Олександр Махов, Віктор Дєдов, Євгеній Сакун, Фредерік Леклерк-Імхофф, Мантас Кведаравічус, Олександр Суворов, Ілля Чернілевський, Денис Бондарев, Ігор Гуденко, Олексій Чубашев, Юрій Олійник, Роман Жук).

Фільм створюється переважно на основі відео очевидців, титрується англійською. Він має зручний формат: хронометраж – 60 секунд, вертикальний виклад під екран телефону 9:16.

"Україна в огні 2" традиційно входить в топ українських фільмів за версією IMDb — найбільшої кінобази у світі, продовжує отримувати позитивні відгуки у світі.

Автори наразі не афішуються з міркувань безпеки, інстаграм позначає їх як "Народ України".

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