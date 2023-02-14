У виконанні Пивоварова та Соловій: творці "Мавки" презентували кліп на романтичний саундтрек

Студія Animagrad (FILM.UA Group) до Дня усіх закоханих презентувала кліп на романтичний саундтрек до анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня". "Мову вітру" заспівали Артем Пивоваров та Христина Соловій.

Пісню можна послухати на усіх музичних платформах, кліп можна переглянути на ютубі та в соцмережах виконавців. Прем’єра мультфільму в кінотеатрах відбудеться вже 2 березня.

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Прем’єра кліпу на саундтрек до мультфільму "Мавка. Лісова пісня"

Артем Пивоваров, який подарував свій голос головному герою мультфільму Лукашу, став автором мелодії "Мова вітру", саундпродюсером та композитором, а також працював над аранжуванням.

Прослухати пісню можна на музичних платформах Apple Music, Spotify, Youtube Music, Deezer, Tidal, Itunes.

Текст майбутнього хіта створений Артемом та Христиною у співавторстві — слова писали кожен для свого куплету. Трек звучить в одній зі сцен мультфільму, яка дає початок романтичній історії головних героїв.

Це емоційна композиція про кохання попри різні обставини й смертельну небезпеку. У ній йдеться про почуття двох сердець із різних світів. Вона надихає і дає надію, що любов і музика переможуть будь-яке зло. Тому її вихід був присвячений до 14 лютого,

— говорить Артем Пивоваров.

"Мова вітру" у виконанні Пивоварова та Соловій: дивіться кліп на саундтрек до "Мавки"

Зйомки кліпу на пісню відбувалися в Києві у січні цього року в одному з павільйонів кіностудії FILM.UA. Режисером-постановником відеороботи виступив Андрій Колесник, оператором-постановником — Сергій Ревуцький, а чарівні образи для виконавців створила талановита Дзвінка Сивик.

Кадри за участю Артема та Христини у фантазійних локаціях / Фото Студія Animagrad (FILM.UA Group)

Повідомляється, що незабаром кліп на ще один Мавчин саундтрек "Пісня Лісу" представить Христина Соловій.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться трейлер онлайн