"Депп проти Герд": Netflix опублікував трейлер серіалу про найскандальнішу справу Голлівуду

У мережі з'явився трейлер документального серіалу "Депп проти Герд". Прем'єра довгоочікуваного шоу відбудеться 16 серпня.

У 2019 році Джонні Депп подав до суду на свою колишню дружину Ембер Герд за наклеп після того, як Герд написала статтю, опубліковану у Washington Post, у якій вона назвала себе "публічною особою, яка зазнала домашнього насильства". У 2020 році актор програв у Великій Британії окрему справу про наклеп проти газети Sun, яка в пресі назвала його "побійником дружин".

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Netflix опублікував трейлер серіалу "Депп проти Герд"

Перші слухання у справі про наклеп у США відбулися у 2022 році у Вірджинії, і присяжні постановили, що Герд зганьбила Деппа. Це було жахлива ситуація, яке поширилася соцмережами й сколихнула весь світ.

Автори документального серіалу Channel 4 "Депп проти Герд" провели своє розслідування, щоб зрозуміти, що насправді сталося між колишнім подружжям. Усього вийде три епізоди. У них покажуть, як висвітлювали скандал у медіапросторі. У проєкті використано записи трансляцій із зали суду.

"Депп проти Герд": дивіться трейлер серіалу

Варто зауважити, що це не перший проєкт про скандальний суд. Раніше шоу знімало канал Discovery+. До нього включили інтерв'ю з адвокатами Деппа, кадри з експертами з правових питань та журналістами.

Нагадаємо, у червні 2022 року суд закінчився тим, що Деппа визнали невинним, а Герд призначили штраф. Суд присудив Деппу компенсацію у розмірі 15 мільйонів доларів, а Герд – 2 мільйони доларів. Втім, семеро присяжних вирішили, що актор також обмовив колишню дружину, а саме назвав її заяву про насильство "містифікацією".