Термін приймання документів від кандидатів на посаду ДП "Національний центр Олександра Довженка" завершено. Держкіно назвав кандидатів на посаду керівника Довженко-Центру.

Про це Держкіно повідомив у фейсбуці. Наразі документи подали 5 кандидатів.

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Держкіно назвало кандидатів на посаду керівника Довженко-Центру

Відбір кандидатур для включення до складу конкурсної комісії від громадських організацій здійснювалося шляхом жеребкування. Тож кандидатами на посаду керівника Довженко-Центру є:

виконавча директорка фестивалю Kharkiv MeetDocs Вікторія Водка ;

; виконуюча обов’язки гендиректора Довженко-Центру до "реорганізації" Центру Олена Гонтарук ;

; режисер та продюсер, засновник та ведучий у медіа про сучасну українську культуру Culturno та проєкту "Кіно на Дні" Кирило Жаровський ;

; продюсер фільму "Подвійний іммельманн" Олексій Пантелєєв ;

; Сергій Слєпак, претендував на посаду голови Держкіно у 2020 році.

Як повідомляє Держкіно, усі зацікавлені особи протягом семи днів (до 31 січня 2023 року) можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на адресу електронної пошти Державного агентства України з питань кіно (info@usfa.gov.ua).

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