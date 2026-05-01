Вони вас не розчарують: 3 нові детективи на Netflix для перегляду на вихідних

Щоб не витрачати час на вихідних на перегляд нудних і не цікавих фільмів і серіалів, варто одразу обрати гідну стрічку, щоб не пошкодувати. Рекомендуємо взяти до уваги нові детективи на Netflix, які зібрали чимало схвальних відгуків.

24 Канал підготував добірку зі "свіжих" детективів, які допоможуть розбавити вихідні.

До теми Ще один новий український фільм вийшов на Netflix

"Тиха Нава", 2026

Рейтинг IMDb: 7,4

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 8

Український детективний серіал вийшов на стримінговій платформі 1 квітня. У головних ролях: Олександр Рудинський, Анастасія Пустовіт, Вероніка Мішаєва, Лариса Руснак та інші.

Усе почалось із того, що Адам та Інна приїхали до Тихої Нави на відпочинок. Молода пара посварилась й дівчина вирушила на пошуки коханого. Та вона не знала, що опиниться у страшній ситуації – стане жертвою зґвалтування. Місцева поліція не хоче братись за розслідування, а головним підозрюваним раптом стає сам Адам. Щоб відновити справедливість, чоловік починає самостійно розслідувати злочин.

"Гаррі Голе", 2026

Рейтинг IMDb: 7,7

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 9

Прем'єра норвезько-американського кримінально-детективного серіалу відбулась 26 березня цього року. У головних ролях: Тобіас Зантельман, Джоел Кіннаман, Пія Тьєлта, Андерс Баасмо, Каре Конраді, Пітер Стормар.

Гаррі Голе – дуже талановитий детектив, який зневірився у житті. Він працює у поліції й займається полюванням на серійного вбивцю. Цей маніяк уже не вперше заявляє про себе в Осло, а його слід – відсутність одного пальця у жертви. Попри те, що у загиблих нібито немає нічого спільного, Гаррі переконаний – зв'язок є. У ході розслідування детективу доводиться зустрітись з давнім суперником – Томом Воалером.

"Його та її", 2026

Рейтинг IMDb: 7,1

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 6

На Netflix прем'єра серіалу відбулась ще взимку – 8 січня. У головних ролях: Тесса Томпсон, Джон Бернтал, Суніта Мані, Пабло Шрайбер, Крістал Фокс, Марін Айрленд, Ребекка Ріттенгаус, Майк Пневскі, Кріс Бауер.

Анна у минулому була телеведучою та журналісткою. Та у її житті стались події, які травмували й змусили усамітнись. Одного разу у її містечку стається вбивство. Через це Анна повертається додому, щоб з'ясувати, що сталось. Джек Гарпер – детектив. Він починає підозрювати колишню журналістку у вбивстві.

Які серіали зараз найпопулярніші на Netflix в Україні?