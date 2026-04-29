3 високорейтингові детективні серіали, які не відпускатимуть до останньої серії

Детективні серіали ідеально підходять для людей, які люблять закручені, динамічні та захопливі сюжети. Часто не знаєш, що трапиться у наступному епізоді та чим узагалі закінчиться історія.

24 Канал підготував список високорейтингових детективних серіалів, від яких вам буде складно відірватися. Вони затягують із першої серії, тож готуйтесь до безсонних ночей.

Найкращі детективні серіали: список

"Мейр з Істтауна"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 7

: 7 Рейтинг IMDb: 8.4/10

Мейр Шиєн була зіркою шкільної баскетбольної команди, тож жителі передмістя Філадельфії її добре пам'ятають. Проте головна героїня вже давно не займається спортом, а працює детективкою.

Жінка пережила чимало випробувань. Мейр невдало вийшла заміж, а її син покінчив життя самогубством. Вона виховує онука разом із донькою. Якось детективка береться за розслідування вбивства.

"Шерлок"

Кількість сезонів : 4

: 4 Кількість серій : 13

: 13 Рейтинг IMDb: 9.0/10

Сюжет розгортається навколо детектива Шерлока Холмса та його вірного напарника доктора Ватсона. Надворі XXI століття, записки замінили мобільні телефони, мемуари – онлайн блог, а люльку – нікотиновий пластир. Не змінилося лише одне: Шерлок та доктор Ватсон розслідують злочини й роблять це геніально.

"Лінкольн для адвоката"

Кількість сезонів : 4

: 4 Кількість серій : 40

: 40 Рейтинг IMDb: 7.8/10

У центрі сюжету – успішний адвокат Міккі Голлер, який проживає у Лос-Анджелесі. Він повертається до роботи, а захищати людей чоловіку допомагає його вірна команда: колишня дружина Лорна Крейн, її наречений Сіско та водійка Ізі. Міккі до того ж має виконувати батьківські обов'язки, адже має дочку від першого шлюбу.

