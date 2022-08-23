Після скандалу: на Megogo з’явився "Дім Дракона" з українською аудіодоріжкою
21 серпня у світі відбулася прем’єра довгоочікуваного серіалу "Дім Дракона". У перший день релізу шоу з’явилося на українському медіасервісі Megogo, проте у російській озвучці. У мережі вибухнув скандал. Після звернень користувачів, компанія все ж додала українську аудіодоріжку.
Російський дубляж Megogo пояснило тим, що "всі аудіодоріжки до контенту HBO належать правовласнику і передаються у готовому вигляді". Як відомо, контент HBO стрімінг доволі давно має від російської Amedia, яка власне і володіє ексклюзивними правами на поширення фільмів та серіалів HBO в Україні.
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Як повідомляє The Hollywood Reporter, "у 2017 році HBO уклали "багаторічну угоду" з Amedia, що дозволило російському правовласнику транслювати свій контент на телебаченні та власному потоковому сервісі Amediateka. У 2021 році договір HBO та Amedia було розширено, до нього додали всі серіали створені для стримінгового сервісу HBO Max. Це закріпило позиції російської компанії в регіоні, до якого, схоже, також віднесли Україну".
Зважаючи на таку ситуацію, "Дім Дракона" також показали у росії.
Попри те, що ми призупинили новий бізнес у росії, ми продовжуємо виконувати договірні обов'язки (у тих випадках, коли організації не підпадають під санкції),
– заявила офіційна представниця HBO Анна Нікол.
Ми не знаємо, коли HBO розірве контракт із російським стрімінговим сервісом Amedia, однак глядачі у мережі висловили обурення з приводу прем’єри "Дому Дракона" в Україні:
- "Megogo, здається, живуть в альтернативній реальності, у якій немає російсько-української війни";
- Можна було взагалі не брати контент HBO, який у всіх стрімінгів з Amedia. Тому тут стрибати треба не на конкретний Megogo навіть".
Попри все, з огляду на цю ситуацію, Megogo зазначив, що планують "якнайшвидше укласти угоди з українськими або безпосередньо із закордонними правовласниками, щоб у майбутньому не мати жодних зв'язків із локальними російськими представництвами".
"Дім Дракона" на Megogo з’явився з українською аудіодоріжкою
Після скандалу з’явилася все ж українська аудіодоріжка. У коментарях до серіалу на Megogo, глядачі подякували:
- "Дякую за українську аудіодоріжку. Я знав, що це колись станеться!";
- "Віримо, що скоро HBO Max надасть англійські субтитри!";
- "Дякую за український дубляж! І оперативність";
- "Дуже круто, що зразу є українська та англійська також! Було б класно звісно якби на Megogo серія виходила тоді, коли й на HBO або з меншою затримкою, а то дуже велика спокуса подивитись на день швидше англійською";
- "Дякую за українську!";
- Вдячний за український дубляж";
- "Уууу, український дубляж, дякую Megogo!";
- "Дякую Megogo за український переклад. Бажаю ефективної та результативної роботи в напрямку українського перекладу".
Графік серій
Очікується, що повний розклад першого сезону "Дому Дракона" буде таким:
- Епізод 1 – 21 серпня – "Спадкоємці Дракона";
- Епізод 2 – 28 серпня – "Принц-шахрай";
- Епізод 3 – 4 вересня;
- Епізод 4 – 11 вересня;
- Епізод 5 – 18 вересня;
- Епізод 6 – 25 вересня;
- Епізод 7 – 2 жовтня;
- Епізод 8 – 9 жовтня.