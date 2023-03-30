"Дім Дракона" 2 сезон: що відомо про дату прем’єри та кількість епізодів

Шанувальники всесвіту Джорджа Мартіна з нетерпінням чекають на 2 сезон "Дому Дракона". Днями з’явилися нові подробиці щодо проєкту.

Відомо, що зйомки от-от розпочнуться, а прем’єра продовження відбудеться скоріше за все влітку 2024 року. Фільмування триватиме у Великій Британії та Іспанії.

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"Дім Дракона" 2 сезон: що відомо

Майбутній другий сезон серіалу HBO "Дім Дракона" складатиметься з восьми епізодів, що на два менше, ніж у першому сезоні приквела "Гри престолів". А все через те, що HBO обдумує плани щодо для третього сезону.

HBO наразі не розсекречує графік серій продовження. Але представник компанії наголосив, що скорочення кількості серій було обумовлено сюжетом.

У продовженні ми побачимо громадянську війну між родиною Алісенти Хайтаєр та Рейніри Таргарієн. Творці раніше говорили про те, що у новому сезоні не буде стрибків часу, проте автори намагатимуться ще докладніше розповісти про Таргарієнів, які залишаю Стару Валірію, втрачаючи контроль над своїми драконами. За словами сценариста Раяна Кондала, у продовженні буде ще більше інтимних сцен та сам сезон буде подібним до середини "Гри престолів".

Емма Д'арсі в "Домі Дракона" 1 сезон / HBO

Раніше планувалося, що серіал "Дім Дракона" матиме не лише третій, а й четвертий сезон.

Джордж Мартін надіється, що кожен сезон матиме 10 годин: "Я в захваті від того, що у нас все ще є 10 годин на кожен сезон, щоб розповісти свою історію", – сказав Мартін про "Дім Дракона" і продовжив: "Я сподіваюся, що це й надалі буде так. Потрібно чотири повних сезони по 10 серій у кожному, щоб віддати належне Танцю драконів від початку до кінця".

. Дія "Дому Дракона" відбувається за 172 роки до подій "Гри престолів" та розповідає історію будинку Таргарієнів. Перший сезон серіалу вийшов 21 серпня 2022 року й отримав величезну кількість схвальних відгуків, а також високі рейтинги у критиків. Цьому передувала успішна промокампанія, яка залучила понад 130 мільйонів людей у США.

"Дім Дракона": дивіться трейлер першого сезону