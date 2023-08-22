2 сезон "Дому дракона" матиме менше епізодів: чого очікувати глядачам

Фанати епічних фентезі-саг вже можуть з нетерпінням чекати другого сезону серіалу "Дім Дракона". Популярний приквел до "Гри престолів" обіцяє ще більше емоцій та дивовижних подій.

Однак, є й певні зміни, про які розповіла режисерка Клер Кілнер у співбесіді з The Hollywood Reporter. Новий сезон буде складатися всього з 8 епізодів.

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Яким вийде другий сезон "Дім Дракона"

HBO наразі не розсекречує графік серій продовження. Але представник компанії наголосив, що скорочення кількості епізодів було обумовлено сюжетом, хоч це і не має вплинути на якість проєкту. Навпаки, рішення про таку кількість серій допоможе прискорити розвиток історії.

Ці 8 епізодів – це насичений контент, бо іноді ми маємо велику кількість матеріалу для однієї години. Рішення Раяна Кондала (шоуранера – 24 Канал) полягало в тому, щоб зробити гарний початок і хороший фінал, сповнені емоційними та візуально захопливими подіями,

– зазначила Клер Кілнер.

Міллі Алкок у "Домі дракона" / HBO

У новому сезоні глядачі зможуть нарешті стати свідками спалаху громадянської війни між родинами Алісенти Хайтаєр та Рейніри Таргарієн. Творці раніше підтверджували, що у наступному сезоні серіалу "Дім дракона" не буде жодних стрибків у часі. Однак, вони прагнуть ще детальніше розповісти про історію Таргарієнів, починаючи від моменту залишення Старої Валірії та втрати контролю над драконами. Сценаристи планують поглибити особисті інтимні моменти героїв та створити сезон, що має атмосферу середини оригінальної "Гри престолів".

Попри страйки акторів та сценаристів, зйомки другого сезону продовжуються. Фільмування "Дому дракона" триває у Великій Британії та Іспанії. А невдовзі фанати зможуть зануритися в незабутню атмосферу серіалу, очікується, що прем'єра нового сезону відбудеться у 2024 році.

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