"Дім Дракона": творці показали новий постер серіалу – скільки часу до прем’єри
Джерело:твітер House of the Dragon
Поки шанувальники очікують на прем’єру "Дому Дракона", НВО показала новий постер довгоочікуванного серіалу. Перша серія розповість історію занепаду дому Таргарієнів і вийде 21 серпня.
На новому постері зображена Емма Д'арсі у ролі принцеси Рейніри Таргарієн та дракон Сіракс, який провисає над нею. Головні ролі також зіграли: Педді Консідайн, Метт Сміт, Олівія Кук, Емілі Кері, Стів Туссен, Ів Бест, Фаб'єн Франкель, Соноя Мідзуно та Ріс Іванс.
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Емма Д'Арсі в ролі принцеси Рейніри Таргарієн
Принцеса Рейніра – старша дитина короля Візериса, що вижила, і він називає її своєю спадкоємицею, попри її стать і існування принца Деймона.
"Дім Дракона" – новий постер / Фото з твітеру фільму
"Дім Дракона": сюжет та трейлер серіалу
"Дім дракона" – це приквел "Гри престолів", сценарій якого написаний за мотивами роману Джорджа Мартіна 2018 року "Вогонь і кров". У ньому розповідається про таємниці родини Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу. Події у серіалі розвиватимуться навколо "Танцю Драконів" – громадянської війни 129 – 131 років від Завоювання Ейєгона І.
Графік серій
Очікується, що повний розклад першого сезону "Дому Дракона" буде таким:
Епізод 1 – 21 серпня;
Епізод 2 – 28 серпня;
Епізод 3 – 4 вересня;
Епізод 4 – 11 вересня;
Епізод 5 – 18 вересня;
Епізод 6 – 25 вересня;
Епізод 7 – 2 жовтня;
Епізод 8 – 9 жовтня.
"Дім дракона": дивіться трейлер онлайн