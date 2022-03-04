Directed by Robert B. Weide: як знаменитий режисер підтримав Україну

Знаменитий американський сценарист, продюсер та режисер Роберт Вайд підтримав Україну. Він вважає, що армія Путіна відступає в приниженні.

У своєму твітері режисер опублікував картинку з титрами Directed by Robert B. Weide та українською мовою висловився на підтримку України.

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Я мрію, щоб ці слова з’явилися в небі над Україною, поки армія Путіна відступає в приниженні,

– написав Вайд.

Відомий ролик із титрами Directed by Robert. B. Weide з його серіалу "Зменш свій ентузіазм" вже давно став вірусним. Сьогодні цю вставку використовують багато ютуберів та тіктокерів, щоб підкреслити комічність своїх відео. Крім цього, популярний мем з’являється всюди: у картинках, тату тощо.

Цікаво, що сам Роберт Вайд неодноразово постив слова з титрів серіалу. Він навіть випустив мерч Directed by Robert. B. Weide.

Нагадаємо, на своїй інстаграм-сторінці британський актор Люк Еванс також закликав зупинити війну Росії проти України. Він також опублікував різку заяву щодо російського правління.

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