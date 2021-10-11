Disney+ зніме "чорну" комедію про відьму Аґату з "ВандаВіжн"
Джерело:Variety
У новому комедійному серіалі Кетрін Ган повернеться до ролі Аґати Гаркнесс. Автором нового проєкту стане сценаристка та виконавча продюсерка "ВандаВіжн" Джек Шефер.
У стрічці "ВандаВіжн" акторка геніально зіграла роль допитливої та турботливої сусідки, а потім перетворилася на відьму. Прем’єра серіалу відбулася у січні 2021 року. Він отримав 23 номінації на Еммі й став шалено популярним не тільки серед шанувальників Marvel.
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Деталі сюжету поки що тримають у секреті, однак цікаво: чи буде це сиквел "ВандиВіжн", який розповість про життя Аґати після сутичків з Вандою?
Аґата Гаркнесс: що відомо про цього персонажа
- Аґата – одна із відьом Салема, яка є значущою фігурою у всесвіті Marvel;
- Відьма уперше з’являється у коміксі "Фантастична четвірка" № 94;
- У серіалі "ВандаВіжн" Кетрін Ган у ролі Аґнес є головною антагоністкою, яка проникла у світ, створений Вандою Максимовою, для того, щоб забрати у відьми її силу магії хаосу;
- Гаркнесс має здатність маніпулювати магічними силами низки ефектів: телепортацією, проєкцією енергії та прослуховування. Вона також володіє гіпнозом, читає думки та створює ілюзії.
Який сюжет "ВандиВіжн"
Всі події у серіалі розгортатимуться після визначальної бійки з Таносом. Ванда мала б відбувати термін ув'язнення, однак знайде спосіб втекти з Віжном та оселитись у Шотландії. Головні герої створять для себе альтернативну реальність з ідеальною сімейною картинкою. Та згодом вони почнуть розуміти, що все це – вигадане. Тому Ванда і Віжн будуть намагатись повернутись до реальності та розкриють чимало секретів про походження своїх сил.
"ВандаВіжн": офіційний трейлер до серіалу