"Дівчина Бонда" показала, як їй знімають грим після зйомок "Чорної вдови": відео вражає

Голлівудська актриса родом з України, 41-річна Ольга Куриленко, показала в мережі, як візажисти знімають їй грим після зйомок "Чорної вдови".

А мережі актрису ще називають українською дівчиною Бонда. У фільмі Marvel "Чорній вдові" зірка зіграла роль Антонії Дрейкової.

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Дивіться, як я перетворювалася з Антонії Дрейкової в Ольгу знову і знову в кінці кожного знімального дня Чорної вдови,

– підписала акторка ролик в інстаграмі.

Під час такої процедури, Ольга Куриленко встигла й пожартувати.

Мені роблять пластичну операцію, яка називається "зніміть шкіру". Я рекомендую, тому що результат дивовижний,

– розповідає актриса у відео.

Що відомо про роль Ольги Куриленко у блокбастерах

Блокбастер Marvel – один із найбільших проєктів у кар’єрі Куриленко. Однак, це не перший її досвід у стрічках такого жанру. У 2008 році зіграла у картині "Квант милосердя", 22-му фільмі про Джеймса Бонда, а у 2013 – разом з Томом Крузом – у "Світі забуття".