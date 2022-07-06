"Дивні дива 4" – перший англомовний серіал Neflix з понад мільярд годин переглядів за 28 днів

"Дивні дива" не перестає дивувати глядачів! Четвертий сезон серіалу вийшов успішнішим за передні, а в результаті серіал став найпопулярнішим англомовних шоу на Neflix.

За 28 днів від початку прем’єри 4 сезону, "Дивні дива" набрав 1,12 мільярда годин переглядів. Тільки 930 мільйонів серіал отримав за перші 7 епізодів, які вийшли 27 травня. Це абсолютний рекорд серед англомовних серіалів Netflix за всю історію.

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Таким чином, шоу не перевершило південнокорейську "Гру в кальмара", яка залишається найуспішнішим серіалом Netflix серед усіх. Цей проєкт за місяць від початку релізу набрала 1,65 мільярда годин переглядів, а це 111 мільйонів користувачів.

"Дивні дива 4": про що серіал

"Дивні дива" – це американський науково-фантастичний серіал жахів. Четвертий сезон складається з дев’яти епізодів, продюсуванням яких зайнялися брати Даффер, а також Шон Леві, Ден Коен і Натан Паттерсон.

У головних ролях: Вайнона Райдер, Девід Гарбор, Міллі Боббі Браун, Фінн Вулфгард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлін, Ноа Шнапп, Седі Сінк, Наталія Даєр, Чарлі Гітон, Джо Кірі, Мая Гоук і Прія Ферґюсон та інші.

Зрозуміло, що "Дивні дива 4" отримав позитивні відгуки серед шанувальників, які з нетерпінням уже чекають на 5 сезон, і критиків, які відзначили професійну гру акторів, стиль нового сезону.

У цьому детективному серіалі трапляються загадкові речі. Все почалося з того, як у 1983 році у штаті Індіана таємничим чином зник 12-річний Вілл Баєрс. Мати, поліція і друзі хлопчика починають розслідування. І в один момент товариші Вілла зустрічають у лісі особливу дівчинку, яка точно щось знає про зниклого друга. З кожним сезоном серіалу стає лише дивніше!

"Дивні дива 4": дивіться трейлер серіалу

Зазначимо, серіал "Дивні дива 4" очолив список найпопулярніших стрічок всесвітньо відомої кінобази IMDb.