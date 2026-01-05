Найепічніші перевтілення: як виглядають актори серіалу "Дивні дива" у реальному житті

Зовсім нещодавно відбулася прем'єра фінального епізоду культового серіалу "Дивні дива" на Netflix. Ця історія полюбилася великій кількості кіноманів і стала однією з найрейтинговіших на платформі.

І поки глядачі ще оговтуються після фіналу, який приголомшив усіх, 24 Канал підготував для вас добірку акторів серіалу та покаже, як вони виглядають у реальному житті.

Як виглядають актори серіалу "Дивні дива" у реальному житті?

Джеймі Кемпбелл Бауер (Векна / 001)

Одним із ключових персонажів серіалу "Дивні дива" є Векна, головний антагоніст четвертого сезону. У дитинстві він був відомий як 001. Насправді ж його зіграв Джеймі Кемпбелл Бауер, британський актор і музикант.

Його перевтілення у серіалі стало одним із найяскравіших: моторошний грим постійно дивував прихильників. Водночас у реальному житті Джеймі має абсолютно інший вигляд.

Міллі Боббі Браун (Одинадцять)

Ще одна ключова героїня серіалу – Одинадцять. Дівчинка з надздібностями, яка втекла з секретної лабораторії, стала справжньою іконою серіалу.

Хоч у стрічці вона мовчазна, емоційно вразлива та чутлива, у реальному житті Міллі Боббі Браун, яка втілила цю героїню, вже доросла молода жінка, справжня ікона стилю та моди, яка веде власний бізнес. Різниця між образом Одинадцять та Міллі Боббі Браун у реальному житті просто приголомшує.

Седі Сінк (Макс)

Ще одна акторка, яка зіграла у серіалі "Дивні дива", – Седі Сінк. Вона втілила роль Макс Мейфілд, бунтівної підліткової дівчини з Гокінса. Макс – скейтерка, яка спочатку здається дещо відстороненою, але з часом стає частиною команди. Її характер поєднує рішучість, чутливість і неймовірну сміливість.

У реальному житті Седі – модель, яка активно співпрацює з брендами, і її зовнішній вигляд абсолютно відрізняється від образу Макс у серіалі.

Девід Гарбор (Джим Гоппер)

Один із найулюбленіших персонажів серіалу "Дивні дива" – Джим Гоппер. Суворий та водночас дотепний шериф Гокінса, який має неймовірно добре та велике серце. Він часто ризикує своїм життям заради інших і втомлюється тримати всю відповідальність на своїх плечах.

У реальному житті це актор Девід Гарбор, який виглядає дуже стильно та привабливо завдяки своїй харизмі та зовнішності.

