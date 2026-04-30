Культова історія повернулась: у прокат вийшов довгоочікуваний фільм "Диявол носить Прада 2"

30 квітня в український прокат вийшло продовження американського фільму 2006 року "Диявол носить Прада". Режисером і сценаристкою другої частини, як і першої, стали Девід Франкель і Алін Брош Маккенна відповідно.

Пройшло майже 20 років з прем'єри "Диявол носить Прада". Тепер глядачі можуть подивитися продовження культової історії з улюбленими акторами.

Що відомо про фільм "Диявол носить Прада 2"?

Рейтинг IMDb: 7.1/10

До своїх ролей повернулися неперевершені Меріл Стріп (Міранда Прістлі), Енн Гетевей (Андреа "Енді" Сакс), Емілі Блант (Емілі Чарльтон), Трейсі Томс (Лілі) та Стенлі Туччі (Найджел Кіплінг).

Енн Гетевей, Меріл Стріп і Стенлі Туччі у фільмі "Диявол носить Прада 2" / Кадр з фільму

Упродовж багатьох років Енді Сакс працювала журналісткою у впливовому новинному виданні The Vanguard. Під час вишуканої вечері дівчину оголошують переможницею журналісткої премії. Проте шикарний вечір перериває повідомлення, яке вона отримала разом із колегами: видання закривають, а їх звільняють.

Проте Андреа не довго пробула без роботи. Їй пропонують посаду редакторки відділу статей у журналі "Подіум", який переживає ненайкращі часи. Наступного дня журналістка прибуває в офіс, проте колишня начальниця, Міранда Прістлі, не впізнає її, оглядає дівчину зі зневагою та віддає найжахливіший кабінет.

Цікаво, що в головної редакторки "Подіуму" з'явилася нова асистентка – Амарі, яку на екрані втілила британська акторка, зірка серіалу "Бріджертони" Симон Ешлі.

На новій роботі Енді отримує підтримку від правої руки Міранди – Найджела Кіплінга. Та чи вдасться їй налагодити стосунки з начальницею та витягнути журнал зі складного становища?

"Диявол носить Прада 2": дивіться онлайн трейлер фільму

До речі, у "Диявол носить Прада 2" глядачі також побачать володарку премії Греммі Леді Гагу. У понеділок, 27 квітня, вона випустила кліп на саундтрек до стрічки під назвою RUNWAY, який записала разом з американською реперкою Doechii. Відео вже зібрало понад 5 мільйонів переглядів.

Леді Гага та Doechii – RUNWAY: дивіться відео онлайн

Як пише Billboard, Леді Гага написала три пісні до фільму – RUNWAY, Shape of a Woman та Glamorous Life. В офіційний трек-лист стрічки увійшли ще 10 пісень, написаних виключно жінками.

Про що перша частина фільму "Диявол носить Прада"?

Сюжет розгортається навколо журналістки-початківиці, випускниці Північно-Західного університету Енді Сакс. Вона стає особистою помічницею Міранди Прістлі – безжальної, але легендарної головної редакторки журналу "Подіум".

Енді не розбирається в моді, проте намагається виконувати вимоги своєї начальниці. Згодом журналістка змінює свій стиль, а Міранда починає доручати їй більш важливі та складні завдання.