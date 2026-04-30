Культова історія повернулась: у прокат вийшов довгоочікуваний фільм "Диявол носить Прада 2"
30 квітня в український прокат вийшло продовження американського фільму 2006 року "Диявол носить Прада". Режисером і сценаристкою другої частини, як і першої, стали Девід Франкель і Алін Брош Маккенна відповідно.
Пройшло майже 20 років з прем'єри "Диявол носить Прада". Тепер глядачі можуть подивитися продовження культової історії з улюбленими акторами.
Що відомо про фільм "Диявол носить Прада 2"?
- Рейтинг IMDb: 7.1/10
До своїх ролей повернулися неперевершені Меріл Стріп (Міранда Прістлі), Енн Гетевей (Андреа "Енді" Сакс), Емілі Блант (Емілі Чарльтон), Трейсі Томс (Лілі) та Стенлі Туччі (Найджел Кіплінг).
Упродовж багатьох років Енді Сакс працювала журналісткою у впливовому новинному виданні The Vanguard. Під час вишуканої вечері дівчину оголошують переможницею журналісткої премії. Проте шикарний вечір перериває повідомлення, яке вона отримала разом із колегами: видання закривають, а їх звільняють.
Проте Андреа не довго пробула без роботи. Їй пропонують посаду редакторки відділу статей у журналі "Подіум", який переживає ненайкращі часи. Наступного дня журналістка прибуває в офіс, проте колишня начальниця, Міранда Прістлі, не впізнає її, оглядає дівчину зі зневагою та віддає найжахливіший кабінет.
Цікаво, що в головної редакторки "Подіуму" з'явилася нова асистентка – Амарі, яку на екрані втілила британська акторка, зірка серіалу "Бріджертони" Симон Ешлі.
На новій роботі Енді отримує підтримку від правої руки Міранди – Найджела Кіплінга. Та чи вдасться їй налагодити стосунки з начальницею та витягнути журнал зі складного становища?
До речі, у "Диявол носить Прада 2" глядачі також побачать володарку премії Греммі Леді Гагу. У понеділок, 27 квітня, вона випустила кліп на саундтрек до стрічки під назвою RUNWAY, який записала разом з американською реперкою Doechii. Відео вже зібрало понад 5 мільйонів переглядів.
Як пише Billboard, Леді Гага написала три пісні до фільму – RUNWAY, Shape of a Woman та Glamorous Life. В офіційний трек-лист стрічки увійшли ще 10 пісень, написаних виключно жінками.
Про що перша частина фільму "Диявол носить Прада"?
Сюжет розгортається навколо журналістки-початківиці, випускниці Північно-Західного університету Енді Сакс. Вона стає особистою помічницею Міранди Прістлі – безжальної, але легендарної головної редакторки журналу "Подіум".
Енді не розбирається в моді, проте намагається виконувати вимоги своєї начальниці. Згодом журналістка змінює свій стиль, а Міранда починає доручати їй більш важливі та складні завдання.