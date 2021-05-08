Ніколи знову: добірка фільмів про Другу світову війну

До Дня пам'яті та примирення – 8 травня – редакція 24 каналу зібрала найкращі фільми з нагоди завершення Другої світової війни. Саме цього дня можна поринути у спогади разом з близькими, які пам'ятають усі події, - або ж просто згадати рідних та переглянути кінострічки, які нагадають про важливий день у спільній історії людства.

День пам'яті та примирення покликаний нагадати нам наскільки важлива цінність людського життя. Ми підготували добірку найкращих фільмів про Другу світову війну, які розкривають різні сторони життя під час війни: дружба, любов, громадянська відданість та солідарність.

Цікаво 5 найкращих фільмів травня 2021: огляд кінопрем'єр місяця

8 найкращих фільмів про Другу світову війну

1. "Врятувати рядового Раяна"

Рік: 1998

Рейтинг IMDb: 8,6

Оригінальна назва: Saving Private Ryan

Картина заснована на реальних подіях після впровадження в армії США політики останнього вцілілого. Фільм розповідає історію капітана Джона Міллера, який під час висадки союзних військ у Нормандії планував вирушити в тил ворога на пошуки рядового Джеймса Раяна.

"Врятувати рядового Раяна" 1998: дивіться трейлер

Режисер фільму Стівен Спілберг показував відзнятий матеріал ветеранам висадження в Нормандії. Багато в чому саме їхні консультації допомогли деталізувати атмосферу фільму.

2. "Перл Гарбор"

Рік: 2001

Рейтинг IMDb: 6,2

Оригінальна назва: Pearl Harbor

Події фільму розвиваються на фоні військової бази США Перл Гарбор. Історія про двох найкращих друзів, які випадково закохуються в одну і ту ж дівчину, але доля закидає всіх трьох на військову базу, коли відбувається відомий напад на Перл Гарбор японської повітряної армії.

"Перл Гарбор" 2001: дивіться трейлер онлайн

3. "Касабланка"

Рік: 1942

Рейтинг IMDb: 8,5

Оригінальна назва: Casablanca

Події фільму розгортаються в марокканському місті Касабланка у часи Другої світової війни. Сюжет зосереджений на внутрішньому конфлікті людини, якій доводиться вибирати між гідністю та любов'ю, між необхідністю вчинити правильно та коханою.

"Касабланка" 1942: дивіться трейлер онлайн

4. "Тонка червона лінія"

Рік: 1998

Рейтинг IMDb: 7,6

Оригінальна назва: The Thin Red Line

Назва фільму несе метафоричне пояснення – означає боротьбу з останніх сил. Так і в фільмі головні герої на тлі вигаданої історії подій Другої світової війни у Тихому океані борються кожен за своє виживання. Навіть птах з підбитим крилом намагається вижити хай там що.

"Тонка червона лінія" 1998: дивіться трейлер онлайн

5. "Темні часи"

Рік: 2017

Рейтинг IMDb: 7,4

Оригінальна назва: Darkest Hour

Стрічка розповідає про перебування Вінстона Черчилля (Ґері Олдман) на посаді прем'єр-міністра Великої Британії на початку Другої світової війни. Події фільму показують важкий період для Великобританії, тоді як вермахт нацистської Німеччини прокотився Західною Європою і погрожував перемогти Об'єднане королівство.

"Темні часи" 2017: дивіться трейлер онлайн

6. "Лють"

Рік: 2017

Рейтинг IMDb: 7,6

Оригінальна назва: Fury

Події фільму розповідають про закінчення Другої світової війни, коли сили усіх військ вже знаходились на межі виснаження. Загартований у боях сержант "Бойовий татусь" командує танкового екіпажем із п'яти чоловік. До них надсилають новобранця Нормана Еллісона. Екіпаж танка вступає в епічну сутичку з гнітючими силами ворога. Вони героїчно намагаються завдати потужного удару у самісіньке серце нацистської Німеччини.

"Лють" 2017: дивіться трейлер онлайн

7. "З міркувань совісті"

Рік: 2016

Рейтинг IMDb: 8,1

Оригінальна назва: Hacksaw Ridge

Фільм розповідає реальну історію про медика армії США часів Другої Світової війни Дезмоса Доса (герой був адвентистом сьомого дня), який відмовляється вбивати людей і стає першим ідейним ухильником. Після війни Дезмос отримав Медаль Пошани.

"З міркувань совісті" 2016: дивіться трейлер онлайн

До теми Найкращі українські серіали для тривалих вихідних

8. "Грейхаунд: Битва за Атлантику"

Рік: 2020

Рейтинг IMDb: 7,0

Оригінальна назва: Greyhound

Історія про перші дні участі Сполучених Штатів у Другій світовій війні. Міжнародний конвой із 37 кораблів союзників на чолі з командувачем Ернестом Краузе перетинає Північну Атлантику, в той час як його переслідують німецькі човни. Головний герой (Том Генкс) покликаний боротись із внутрішніми демонами, щоб стати ефективним лідером у важкі часи.

"Грейхаунд: Битва за Атлантику" 2020: дивіться трейлер онлайн