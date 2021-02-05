Ви нічого не зробили для мене, – Трамп вийшов з Гільдії кіноакторів США

Колишній президент США Дональд Трамп знявся в декількох фільмах. Але на днях він заявив, що покидає Гільдію кіноакторів (SAG-AFTRA).

Дональд Трам проінформував про свій негайний вихід з Гільдії кіноакторів 4 лютого. При цьому він заявив, що організація просуває "антиамериканську політику та ідеї"

До теми У "Сімпсонах" показали 20 січня 2021 року: яким творці мультфільму бачили день інавгурації

У прощальному листі Трамп не міг не похвалити себе та заявив, що "дуже допоміг бізнесу кабельного телебачення". На його думку, до того, як він прийшов у політику, це була "вмираюча платформа".

Ваша організація мало зробила для своїх членів і нічого для мене – крім збору внесків і просування небезпечної антиамериканської політики та ідей… Я більше не хочу бути пов'язаним з вашим союзом. Цей лист інформує Вас про мій негайний вихід з SAG-AFTRA. Ви нічого не зробили для мене,

– написав Трамп.

При цьому він вказав, що пишається своєю роботою в таких фільмах, як "Один вдома 2" і "Уолл Стріт: Гроші не сплять", а також участю в кількох телешоу.

Реакція Гільдії кіноакторів

Реакція виявилась лаконічною. Гільдія кіноакторів США відписала Трампу лише одне слово – "Дякуємо". Але залишається таємницею, за що саме подякували колишньому президенту. За те, що він був складовою Гільдії чи за те, що таки вийшов з неї.

Фільмографія Дональда Трампа:

Джерело: Вікіпедія

"Джефферсони" ( The Jeffersons) – у ролі самого себе;

The Jeffersons) – у ролі самого себе; "Привиди цього не роблять" ( Ghosts Can’t Do It) – у ролі самого себе;

Ghosts Can’t Do It) – у ролі самого себе; "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" ( Home Alone 2: Lost in New York) – у ролі самого себе;

Home Alone 2: Lost in New York) – у ролі самого себе; "Маленькі негідники" ( The Little Rascals) – батько Волдо;

The Little Rascals) батько Волдо; "Принц із Беверлі-Гіллз" ( The Fresh Prince of Bel-Air) – у ролі самого себе;

The Fresh Prince of Bel-Air) – у ролі самого себе; "Подорож у часі" Across the Sea of Time – у ролі самого себе;

Across the Sea of Time – у ролі самого себе; "Едді" ( Eddie) – у ролі самого себе;

Eddie) – у ролі самого себе; "Няня" ( The Nanny) – у ролі самого себе;

The Nanny) – у ролі самого себе; "Компаньйон" ( The Associate) – у ролі самого себе;

The Associate) – у ролі самого себе; "Непередбачувана Сьюзен" ( Suddenly Susan) – у ролі самого себе;

Suddenly Susan) – у ролі самого себе; "Найтмен" ( Night Man ) – у ролі самого себе;

Night Man – у ролі самого себе; "Студія 54" ( 54) – дуже важливий покровитель;

54) – дуже важливий покровитель; "Знаменитість" ( Celebrity) – у ролі самого себе;

Celebrity) – у ролі самого себе; "Секс і місто" ( Sex and the City) – у ролі самого себе;

Sex and the City) – у ролі самого себе; "Зразковий самець" ( Zoolander) – у ролі самого себе;

Zoolander) – у ролі самого себе; "Кохання з повідомленням" ( Two Weeks Notice) – у ролі самого себе;

Two Weeks Notice) – у ролі самого себе; "Реслманія 23" ( WrestleMania) – у ролі самого себе;

WrestleMania) – у ролі самого себе; "Волл-стріт: гроші не сплять" ( Wall Street: Money Never Sleeps) – у ролі самого себе;

Wall Street: Money Never Sleeps) – у ролі самого себе; "Найвеличніший фільм з усіх коли-небудь проданих" ( The Greatest Movie Ever Sold) – у ролі самого себе.

Також у Трампа є власна зірка на Голлівудській алеї слави.



Зірка Дональда Трампа на Голлівудській алеї слави / Фото Вікіпедія