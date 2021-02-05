Ви нічого не зробили для мене, – Трамп вийшов з Гільдії кіноакторів США

Джерело:Гільдія кіноакторів
Колишній президент США Дональд Трамп знявся в декількох фільмах. Але на днях він заявив, що покидає Гільдію кіноакторів (SAG-AFTRA).
Дональд Трам проінформував про свій негайний вихід з Гільдії кіноакторів 4 лютого. При цьому він заявив, що організація просуває "антиамериканську політику та ідеї"
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У прощальному листі Трамп не міг не похвалити себе та заявив, що "дуже допоміг бізнесу кабельного телебачення". На його думку, до того, як він прийшов у політику, це була "вмираюча платформа".
Ваша організація мало зробила для своїх членів і нічого для мене – крім збору внесків і просування небезпечної антиамериканської політики та ідей… Я більше не хочу бути пов'язаним з вашим союзом. Цей лист інформує Вас про мій негайний вихід з SAG-AFTRA. Ви нічого не зробили для мене,
– написав Трамп.
При цьому він вказав, що пишається своєю роботою в таких фільмах, як "Один вдома 2" і "Уолл Стріт: Гроші не сплять", а також участю в кількох телешоу.
Реакція виявилась лаконічною. Гільдія кіноакторів США відписала Трампу лише одне слово – "Дякуємо". Але залишається таємницею, за що саме подякували колишньому президенту. За те, що він був складовою Гільдії чи за те, що таки вийшов з неї.
Джерело: Вікіпедія
Також у Трампа є власна зірка на Голлівудській алеї слави.
Зірка Дональда Трампа на Голлівудській алеї слави / Фото Вікіпедія