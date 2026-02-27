Кетрін Шорт померла від вогнепального поранення. Ймовірно, вона наклала на себе руки. Правоохоронні органи розкрили нові деталі трагедії, пише TMZ.

Як стало відомо, поліцію викликав друг Кетрін через добу після того, як від дівчини не надходило жодної звістки.

Доньку Мартіна Шорта знайшли за замкненими дверима спальні. Поруч лежав пістолет та записка.

Ймовірно, Кетрін Шорт тримала у таємниці свої проблеми з ментальним здоров'ям, пише Us Weekly. Один із сусідів дівчини розповів, що не помічав за дівчиною жодних тривожних ознак.

Кетрін була замкнутою людиною, але це не означає, що вона не була дружньою. Вона була досить товариською,

– сказав сусід Кетрін.

Також відомо, що донька Мартіна Шорта була соціальною працівницею у Лос-Анджелесі та підробляла в медичній клініці, допомагаючи в роботі з громадою, групах підтримки та психотерапії.

Що відомо про смерть Кетрін Шорт?