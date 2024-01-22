Алан Бадоєв презентує фільм "Довга доба": як отримати безплатні квитки на показ

Довгоочікувана прем'єра від Алана Бадоєва вийде в кінотеатрах 10 лютого. Покази документального фільму "Довга доба" відбудуться для збору коштів на допомогу важкопораненим військовим.

Вони пройдуть під слоганом "Зроби донат – врятуй життя захисника". Українці зможуть отримати безплатні квитки на кіносеанс, зробивши донат.

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Алан Бадоєв презентує фільм "Довга доба"

Творці стрічки повідомили, що всі зібрані донати будуть спрямовані на лікування військових, які під час служби отримали важкі поранення. Покази відбудуться у мережі Multiplex у різних регіонах України.

Як отримати безплатний квиток дізнавайтеся за посиланням



Постер до фільму "Довга доба" / Фото пресслужби

У "Довгій добі", що триває 2 години, зібрані 12 тисяч історій українців. Усі ці кадри відзняли безпосередньо українці на свої гаджети.

Алан Бадоєв наголосив, що цей фільм – про хоробрих людей та їхні особисті історії. Водночас у ньому кожен може побачити свою історію. "Довга доба" переносить у перші місяці повномасштабної війни, щоб назавжди закарбувати їх у пам’яті та не забувати, через що довелося пройти заради мирного майбутнього у незалежній Україні.

Сьогодні шлях українців по всьому світу єдиний. Ми поділяємо моменти щастя, горя, а найголовніше – єдності. На війні, в добрих справах та у спільних спогадах. У ці важкі часи нам всім потрібно натхнення. Цей фільм – про хоробрих людей та їхні особисті історії, водночас він про кожного з нас,

– підкреслив режисер.

"Довга доба": дивіться онлайн трейлер фільму