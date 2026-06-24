3 довгі турецькі серіали, від яких не можна відірватися

Турецькі серіали відомі не лише експресивними сюжетами, а й довготривалими серіями та сезонами. Однак вони настільки затягують глядача, що потім просто неможливо зупинитись, щоб не дзінатись, чим закінчиться улюблена історія.

24 Канал розповість про довгі та найпопулярніші серіали, які колись наробили неабиякого галасу.

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"Вітер кохання", 2019 – 2021

Рейтинг IMDb: 6,6

Кількість серій: 69 (в Туреччині), 205 (в Україні)

Зауважимо, що в Україні та інших країнах серіал розділили на менші епізоди, адже тривалість однієї серії близько 150 хвилин.

Рейян – добра та ніжна дівчина, яка виросла у жорсткій родині. Її життя змінюється після знайомства з Міраном – чоловіком, який закохує її в себе, переслідуючи мету помсти за трагедію минулого. Він з нею одружується, а після першої шлюбної ночі викидає дівчину й ганбить її на все місто.

Та є нюанс. Міран закохується у Рейян і готовий зробити все, щоб вона його пробачила.

"Вітер кохання": дивіться онлайн анонс серіалу

"Величне століття", 2011 – 2014

Рейтинг IMDb: 7,0

Кількість серій: 139

Події розвиваються в Османській імперії у XVI столітті, коли державою правив султан Сулейман Пишний. До його гарему потрапляє українка Настя Лісовська, яку кликали Роксоланою. З прийняттям ісламу вона отримала ім'я Гюррем й змогла стати улюбленою дружиною володаря. У них народилось п'ятеро дітей: четверо синів (Мехмет, Селім, Баязид і Джихангір) і одна донька (Міхрімах). Плітки, пастки, ревність, війни, кохання та зради – все це стає основою серіалу, який підкорив мільйони людей по всьому світу.

"Величне століття. Роксолана": дивіться онлайн анонс

"Постукай у мої двері", 2020 – 2021

Рейтинг IMDb: 7,3

Кількість серій: 52 (у Туреччині), 160 (в Україні)

Флористка Еда та бізнесмен Серкан укладають угоду: дівчина має грати роль його нареченої в обмін на відновлення її втраченої студентської стипендії. Згодом ця гра перетворюється на справжнє кохання. На них чекають багато випробувань та інтриг, а згодом вони навіть розійдуться на роки.

"Постукай у мої двері": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також варто звернути увагу на серіал "Пробач мені", який налічує аж 8 сезонів.