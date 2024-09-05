Прокурор вимагає жорстокого покарання для лікаря і наркодилерки Меттью Перрі: що відомо

Суд призначив дату розгляду справи лікаря Сальвадора Пласенсії та наркодилерки Джасвін Сангхи, яких звинувачують у причетності до смертельного передозування відомого актора Меттью Перрі, зірки серіалу "Друзі". Спільний судовий процес над двома підозрюваними відбудеться 4 березня 2025 року.

Прокурор Мартін Естрада заявив у судових документах, що обидва підсудні використали вразливість Перрі до залежності для власної вигоди. За словами Естради, Сальвадор Пласенсія, як лікар, і Джасвін Сангха, як постачальниця наркотиків, діяли спільно, надаючи Перрі препарати, що призвело до його трагічної смерті.

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Прокурор вимагає жорстокого покарання у справі смерті Меттью Перрі: подробиці

Сангху і Пласенсію заарештували 15 серпня. Їм висунули кілька звинувачень, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків, зокрема кетаміну.

Сангху звинувачують у змові з метою поширення кетаміну, незаконному зберіганні та розповсюдженні цього наркотику. Зокрема, їй висунули звинувачення за п'ятьма пунктами у продажу кетаміну та за зберігання метамфетаміну з наміром його поширення. Крім того, вона винна у тому, що підтримувала приміщення, де зберігалися наркотики.

Пласенсія зіткнувся зі звинуваченнями у розповсюдженні кетаміну за сімома пунктами, а також у підробці документів. Кажуть, що він працював разом із доктором Марком Чавесом, який уже визнав свою провину і має постати перед суддею 2 жовтня.

Якщо Сангху визнають винною за всіма звинуваченнями, їй загрожуватиме обов'язкове мінімальне покарання у вигляді 10 років та максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення. Пласенсії загрожуватиме до 10 років за кожне звинувачення, пов'язане з кетаміном, і до 20 років за кожну фальсифікацію записів,

– йдеться в заяві офісу прокурора Естради.

Зірка серіалу "Друзі" помер 28 жовтня 2023 року у своєму будинку в Лос-Анджелесі у віці 54 років. Його раптова смерть викликала глибокий шок серед шанувальників і колег.

У грудні був оприлюднений звіт про розтин, згідно з яким причиною смерті актора стало гостре отруєння кетаміном. Тому сьогодні продовжують з'являтись все нові подробиці про справу.