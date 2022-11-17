"Ми не бачимо перемоги зараз": Олена Гонтарук про зупинку реорганізації Довженко-Центру

Держкіно призупинило наказ про реорганізацію Довженко-Центру. Проте в. о. директора Олена Гончарук не вважає це перемогою. Що означає це рішення – читайте далі.

Олена Гончарук не вважає рішення МКІП про зупинку реорганізації перемогою. До того ж вона наголосила на тому, що Держкіно не скасувало наказ про скандальне призначення Юлії Каждан.

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Олена Гонтарук про зупинку реорганізації Довженко-Центру

Олена Гонтарук зазначила, що не бачить перемоги зараз, тому що Держкіно намагатиметься все одно реалізувати своє рішення, тобто ідея реорганізації Центру нікуди не дівається.

Зараз з’являються нові вводні, які можуть створити ще більше хаосу, в якому буде надзвичайно складно розібратися і визначитися, за чим стежити. Або ми розділимося, і кожен буде стежити за чимось окремо. Тому що наказ не скасовано, його призупинено, в який момент він знову може бути активізований,

– сказала вона.

За її словами, він призупинений до моменту, поки буде проведено експертну оцінку колекції, що є абсурдом, тому що експертиза колекції відбувається в момент прийняття тих чи інших предметів на постійне зберігання, і це роблять саме фахівці Центру.

До того ж як повідомила Гонтарук, Держкіно зараз хоче оголошувати конкурс, попри те, що конкурс уже відбувався, був ініційований Міністерством культури, і він не закінчився, а так і залишився підвішеним. "Чи буде це ще один конкурс із відкритим фіналом, і на що цей конкурс буде проводитися: на Довженко-Центр як він є чи на якийсь трансформований? Тому що наразі нова редакція нашого статуту не затверджена, і ми працюємо в рамках статуту, який затверджений Міністерством культури. Зараз може створитися така заплутана ситуація, що ніхто нічого не розбере, і реорганізація відбудеться непомітно. Пані Каждан, за словами заступниці голови Держкіно Юлії Шевчук, продовжує виконувати обов’язки генерального директора, і тут теж виникає багато питань", – сказала вона.

Як інші відреагували на призупинення наказу про реорганізацію

Денис Іванов, український кінодистриб’ютор, засновник компанії "Артхаус Трафік" та Одеського міжнародного кінофестивалю, також повідомив, що немає ніякої перемоги. Він написав:

Держкіно призупинило назак про реорганізацію Довженко-Центру до часів, коли спільнота втратить пильність;

Наказ про призначення гіпнотизерки керівником Довженко-Центру ніхто не відмінив. Держкіно продовжує рухати спеціалістку в паразитології на керівну посаду;

Держкіно досі планує оголошувати новий "конкурс" на посаду, який буде очевидно проведений з такою ж прозорістю, як і всі попередні дії.

Іванов нагадав чіткі вимоги від кіноспільноти:

Відмінити наказ про "реорганізацію" Довженко-Центру;

Призначити на посаду генеральної директорки Олену Гончарук, яка ВЖЕ виграла конкурс. Результатів попереднього конкурсу ніхто не відміняв;

Надати Довженко Центру статус Національного кінофонду;

Відправити у відставку керівництво Держкіно – голову і її заступників, недоброчесні дії яких призвели до поглиблення кризи в українському кінематографі;

Зібрати круглий стіл з представниками влади і українських кіноорганізацій з персональним членством щодо призначення керівництва Держкіно.

Провести чесні вибори в Раду Держкіно в березні наступного року, без всіляких "не на часі".

Нагадаємо, Держкіно призупинило дію наказу щодо реорганізації Довженко-Центру 15 листопада. Зокрема Ткаченко ініціював нараду з керівництвом Держкіно, Довженко-Центру, представниками Офісу Президента та депутатами стосовно врегулювання ситуації, на якій вирішили залишити фонд і музей в нинішньому статусі — як цілісний майновий комплекс.