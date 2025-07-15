Якщо потрібно видихнути: 3 високорейтингові драми на Netflix, які замінять похід до психолога
- Стаття пропонує три драми на Netflix, які можуть замінити похід до психолога.
- Перегляд фільмів може бути ідеальним способом провести час в моменти, коли потрібно взяти паузу.
У кожного буває період, коли потрібно взяти паузу. Комусь в такі моменти допомагає час на одинці, тому перегляд фільму стане ідеальним варіантом для проведення часу.
Ми зібрали три найрейтинговіші драми на Netflix, які допоможуть вам видихнути. Обирайте свого фаворита та подбайте про свій ментальний стан уже сьогодні.
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Які фільми подивитись, щоб поплакати?
"Обличчя зі шрамом"
"Обличчя зі шрамом" – це високорейтинговий фільм, який вийшов у 1983 році. Дія відбувається у 80-х роках, і за сюжетом кубинські біженці отримують шанс потрапити до США. Серед них – відчайдушний і зухвалий Тоні Монтана. Він приїжджає до Маямі, аби влаштувати своє життя якнайкраще. Тоні отримує все, про що мріяв: владу, гроші та славу – стає відомим як Обличчя зі шрамом.
Головну роль виконав Аль Пачіно. Прихильники зазначають, що він чудово впорався з роллю – ніби ця кримінальна драма була створена саме для нього.
"Обличчя зі шрамом": дивіться онлайн трейлер фільму
"Реквієм по мрії"
Ще одна високорейтингова драма, яку можна переглянути на Netflix, – це "Реквієм по мрії". Стрічка 2000 року, яка вже встигла підкорити серця мільйонів. У центрі сюжету – самотня вдова Сара, яка виховує сина Гаррі – абсолютно безвольного хлопця, що не здатен дати собі раду.
У жінки з'являється шанс взяти участь у телевізійній грі. З цього моменту вона не бачить жодних "але" і мріє постати на екрані в якнайвигіднішому для себе світлі. Здається, щастя зовсім близько, але це – лише ілюзія. Що станеться з улюбленими героями – дізнайтеся, переглянувши стрічку.
"Реквієм по мрії": дивіться онлайн трейлер фільму
"Зіроньки на Землі"
Восьмирічний Ішан Авасті помітно відрізняється від своїх однолітків. Те, що інші діти легко засвоюють, для нього — справжнє випробування. Хлопчика не розуміє ні суспільство, ні навіть власна родина. Після чергового провалу на іспитах – уже втретє – батько вирішує, що найкращим покаранням стане навчання в суворому інтернаті. Відчуття покинутості роз’їдає Ішана зсередини: він сумує за батьками, винить себе, але водночас і не може пробачити їм.
Усе змінюється, коли в його житті з'являється новий учитель малювання – Рам Нікум. Це перша людина, яка бачить у хлопчику не "проблему", а унікальну особистість. Рам ставить перед собою ціль: допомогти Ішану повірити в себе та знайти своє місце у світі.
"Зіроньки на Землі": дивіться онлайн трейлер фільму
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