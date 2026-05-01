Новий український пригодницький екшн, який не можна пропустити
- Український фільм "На драйві" про автоперегони в Харкові після прем'єри отримав рейтинг 7.6/10 на IMDb.
- Знімальна група під час зйомок у Харкові потрапила під обстріл, але всі залишилися неушкодженими.
9 квітня у прокат вийшов український пригодницький екш про автоперегони "На драйві". Режисером фільму став Артем Литвиненко, а зйомки проходили у прифронтовому Харкові.
Одразу після прем'єри стрічка "На драйві" стала доволі популярною серед глядачів, а її рейтинг на IMDb складає 7.6/10.
Про що фільм "На драйві"?
Сюжет фільму розгортається навколо компанії друзів з Харкова. Після випускного на стоянці торгівельного центру, який зачинили через війну, вони знаходять покинуті авто.
Друзі вирішують влаштувати у зачиненому ТРЦ справжні перегони зі ставками. Таким чином підлітки намагаються втекти від реальності, проте незабаром їхня витівка переростає у небезпечну гру. Зароблені кошти компанія планувала передати на відновлення чебуречної, яку зруйнували росіяни, але все йде не за планом.
Зазначимо, що цікавий огляд на український екшн вийшов на ютуб-каналі "КіноПил". Оглядачі висловили власну думку про фільм, виділивши позитивні та негативні моменти.
Круто, що у нас нарешті знімають кіно про тінейджерів. Харків – такий прекрасний і дуже вайбовий. Він ідеально підходить під індустріальний стрітрейсинг. Плюс за тему війни. Нам показали, як підлітки живуть у цій реальності. Також тема переселенців з Криму та Донецька, що теж важливо,
– сказали вони.
Знімальна група "На драйві" потрапила під обстріл
В інтерв'ю BLIK.UA виконавець однієї з головних ролей Іван Довженко розповів, що знімальна група фільму потрапила під сильний обстріл у Харкові. Зйомки у місті тривали 10 днів.
Саме останній знімальний день був найтяжчий. У Харкові дуже небезпечно. Зазвичай спочатку щось влучає, а потім уже дають тривогу. Усе дуже швидко відбувається. Прямо по знімальній групі полетів КАБ. Не сильно, але був поранений фокус-пуллер (асистент оператор – 24 Канал). Усі вціліли, бо, на щастя, ми якраз знімали в метро,
– зазначив актор.
Окрім Івана Довженка, головні ролі у стрічці зіграли: Едуард Поляков, Іоланта Богдюн, Богдан Морошан, Марія Самініна, Софія Баюн, Богдан Чуловський та Тетяна Остапенко.
Які ще нові українські фільми варто подивитися?
"КІЛЛХАУС" – фільм знятий на основі реальної рятувальної операції за допомогою дронів, яку влітку 2022 року провели бійці 3-ї ОШБР, спецпідрозділи ГУР МО та СБУ.
"Ну мам" – сімейна комедія, в якій висвітлена тема стосунків між матерями та дітьми.
"Ти – космос" – історія про космічного далекобійника Андрія Мельника, який після вибуху Землі думає, що залишився один у Всесвіті, аж раптом з ним зв'язується француженка Катрін.