Другий сезон "Чому жінки вбивають" перевершив перший, – відгуки критиків і особливість серіалу

Перша серія продовження "Чому жінки вбивають" вийшла 3 червня й одразу ж підігріла цікавість глядачів до наступних. Неймовірно "закручений" і напружений сюжет. Так, це не хорор, але тримає в напрузі до останнього кадру. Ось, коли вже серіал вийшов, і навіть, є в озвучуванні українською мовою, – зробимо його огляд, розповімо про рейтинги та, чому глядачі в захваті від серійного вбивці Бертрама.

Минуло два роки з того часу, як світ познайомився із серіалом "Чому жінки вбивають". У першому сезоні нам розповіли історії трьох жінок з різних епох. Вони всякими способами намагалися вбити своїх чоловіків. Марк Черрі, як і своїх "Відчайдушних домогосподарок", так і героїнь цієї картини нагородив сильними рисами характеру, а ще стервозністю та красотою.

До теми "Чому жінки вбивають": розсекретили, коли вийде 2 сезон популярного серіалу

На Rotten Tomatoes стрічка отримала прекрасні 90 % серед глядачів. Ніяк інакше, бо у кожному кадрі – від костюмів до декорацій – так багато краси, що глядач не зможе "перемикнутися". "Чому жінки вбивають" – надзвичайно атмосферний, захопливий і напружений серіал, який показує події у 1949 році в Голлівуді.

Голлівуд – це місто, яке завжди привертав жінок певного типу,

– говорить оповідач Джек Девенпорт.

Дві жінки, навколо яких відбуваються усі події серіалу

Альма Філкот – скромна домогосподарка, "сіра мишка", яку ніхто ніколи не запросить на обід і не заговорить з нею. Вона живе своїм життя і мириться зі всім. Однак, одного дня все змінюється – вона втомилась. У неї з’являється харизма, сила і непереборне бажання стати ідеальною. Вона йде до своєї мети, не зважаючи ні на що – починає брехати, вбивати і маніпулювати. Адже, вона мріє потрапити в Elysian Park Garden Club.



Альма Філкот / Фото Кіноріум

Ріта Кастильо – красива, смілива та сильна жінка, якій байдуже на всіх. Її зацікавлення – гроші, а девіз – "Краса – це сила".

Щоб не розкривати усі карти, ми скажемо лише те, що протягом серіалу ці жінки міняються до невпізнання. Вони готові на все, заради своєї мети.



Ріта Кастильо / Фото Кіноріум

Про що розповідає детективна стрічка: короткий огляд серій

Епізод 1: "Секрет за дверима"

3 червня 2021 року

Альма Філкот сподівається зайняти місце у садовому клубі, який очолює гордовита Ріта Кастильо. Проте, коли Альма розкриває жахливу таємницю Бертрама, її чоловіка, вся ця підготовка і важка праця будуть під загрозою.

Епізод 2: "Жінка у вікні"

3 червня 2021 року

Вражена Альма досліджує страхітливу колекцію "сувенірів" Бертрама, вирішивши, що це відкриття не ускладнить її плани.



Альма / Фото Кіноріум

Епізод 3: "Жінка в озері"

10 червня 2021 року

Альма і Бертрам розробляють план, щоб поховати жінку, яка через них померла в їхньому саду.

Епізод 4: "Кримінальна сцена"

17 червня 2021 року

Після того, як Альма дізналася, що Садовий клуб несподівано відвідає її оселю, вона вмовляє Бертрама допомогти їй підготуватися, не зважаючи на розслідування їхньої зниклої сусідки.

Я була б щаслива кожного дня, якби в мене були такі елегантні друзі,

– говорить Альма в серіалі.

Епізод 5: "Вони зробили мене вбивцею"

24 червня 2021 року

Бертрам відчуває спокусу повернутися до свого "хобі" – "допомогти" людям залишити цей світ.

Знаєте, це кумедно. Ми дуже добре дбаємо про наших вихованців. Коли собака або кішка готові померти, ми їм допомагаємо. Я вважаю, що ми повинні проявляти до людей таку ж доброту. У вас жахлива хвороба. Кінець обов'язково настане, жорстоко. У тебе немає сім'ї, нікому про тебе подбати. Я не міг просто сидіти склавши руки. (Він робить укол, – Кіно 24) Ви виняткова жінка. Ви повинні знати, що ваше життя мало сенс. Ви принесли радість. Вас любили і будуть пам'ятати, – Бертрам "допомагає" померти одній з літніх героїнь серіалу.

Читайте також Найпопулярніший серіал HBO Max продовжили на другий сезон: реакція мережі

Епізод 6: "Небезпечний грабіжник"

1 липня 2021 року

Альма бере справу у свої руки, переконавши Бертрама полегшити страждання Карло; Рита заманює Скутера в пастку, щоб шантажувати Кетрін; Почуття Верна до Ді стають ще сильнішими.

Епізод 7: "Жінка перед питанням"

8 липня 2021 року

Ріта, яка втратила чоловіка, відчуває і захват і розпач одночасно, адже її звинувачують у вбивстві, якого вона не здійснювала. Кетрін піддає сумніву її невинність у смерті Карло. Ді знайомить своїх батьків з Верном за вечерею, де ті дізнаються жахливі подробиці.



Верн, хлопець Ді / Фото Кіноріум

Епізод 8: "Вбивство, моя мила"

15 липня 2021 року

Поки Альма святкує, що її нарешті прийняли в Садовий клуб, Бертрам оплакує втрату "старої" Альми. Ізабель використовує своє відкриття у своїх інтересах, а Ді починає підозрювати своїх батьків у вбивстві місіс Йост.

Бертрам: "Ти сказала Ді, що я тобі зраджував?"

Альма: "Я сказав їй, що я засмучена через тебе. Вона припустила, що це була причина"

Бертрам: "Ти дозволила їй повірити в це?"

Альма: "Що я мала сказати? "Не хвилюйся, дорога. Твій батько ніколи не доторкнеться до іншої жінки, крім як вбити її!?"

Епізод 9: "Вбивство, моя мила"

22 липня 2021 року

Альма, яка тепер дуже задоволена своїм становищем, має намір стати президенткою клубу; Рита звільняється з в'язниці, Бертрам стає все більше охоплений почуттям провини, поки детектив Верн прагне до істини.

Епізод 10: "Леді призналася"

29 липня 2021 року

Щоб захистити свою славу, популярність і нове гламурне життя, Альма придумує відчайдушний і драматичний план після того, як розслідування Верна показує на правду і на головного вбивцю.

"Чому жінки вбивають" 2021: дивіться трейлер в українській озвучці від "Цікавої ідеї"

Відгуки критиків на другий сезон

AV Club: "На щастя, Черрі знає, як зображати жіночі ролі. Та, за цвітінням якої хочеться спостерігати весь сезон – це Толман (Альма – Кіно 24)";

Stuff.co.nz: "Толман і Фрост – чудові разом";

TV Fanatic: "Толман ідеально підходить для ролі Альми, яка зазнає пробудження, яке, як свідчить закадровий голос, змінить її не до впізнання";

Decider: "Перевершує перший сезон, зосередившись на одній історії і взаємопов'язаних персонажів, чому сприяє відмінний акторський склад".

Відгуки глядачів на другий сезон

"Другий сезон "Чому жінки вбивають" набагато краще, ніж перший. Я люблю Альму, хочу, щоб вона і її дивна сім’я з’явилася у 3-му сезоні";

"Фінал сезону чудовий!";

"Акуратно, цікаво, весело. І, можливо, в цій комікс-драмі більше, ніж у багатьох документальних фільмах, вдалося з'ясувати, чому люди вбивають";

"Обожнюю це шоу. Сподіваюся на третій сезон...".

Другий сезон "Чому жінки вбивають" з українським дубляжем можна переглянути на "Цікавій ідеї".