Sweet Tooth повинен вижити: які деталі розкриває другий трейлер нового серіалу DC Comics

За два тижні до прем'єри стримінговий сервіс Netflix презентував новий видовищний трейлер майбутнього серіалу Sweet Tooth: хлопчика з оленячими рогами, в якому розкривається головна місія маленького героя-гібрида – детальніше читайте на Кіно 24.
Netflix випустив новий трейлер своєї телеадаптаціі Sweet Tooth, заснований на однойменному коміксі DC / Vertigo Джеффа Леміра. Видання Collider охарактеризувало новий трейлер серіалу як "Бембі" у світі "Божевільного Макса" (Mad Max).
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Прем'єра Sweet Tooth відбудеться на Netflix – 4 червня 2021 року.
Хоч перший трейлер і сфокусований для того, щоб пояснити природу хлопчика-гібрида, натомість цей трейлер покликаний заінтригувати подіями постапокаліптичного світу. Стає зрозуміло, що за хлопчиком-оленем на ім'я Гас полюють мисливці-браконьєри. Але не тільки за Гасом, а також за усіма існуючими дітьми-гібридами. Мисливці поставили за мету винищити їх усіх, адже, на їхню думку, розруха на Землі почалась в наслідок їх появи.Також Netflix пропонує реєстрацію на допрем'єрний показ серіалу з лімітованою кількістю місць. Щоб зареєструватись та отримати можливість переглянути серіал про неймовірного хлопчика-оленя, потрібно заповнити заявку на сайті прем'єри.
У серіалі знімалися:
- Крістіан Конвері (Гас),
- Нонсо Анозі,
- Аділь Ахтар,
- Елізе Веллані,
- Стефанія Оуен,
- Данія Рамірес,
- Ніл Санділандс,
- Вілл Форте (батько Гаса),
- Джеймс Бролін (оповідач).