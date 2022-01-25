Другого сезону не буде: стрімінг Peacock закрив детективний серіал "Втрачений символ"

Стрімінговий сервіс Peacock закрив детективний серіал "Втрачений символ" після першого сезону. Мінісеріал, знятий за мотивами роману американського письменника Дена Брауна, мав 10 епізодів.

Детективний трилер "Втрачений символ" є екранізацією однойменного твору, написаного Деном Брауном у 2009 році. Роботи щодо адаптації тексту для сценарію проводилися ще у 2013 році. Однойменний мінісеріал вийшов 16 вересня 2021 року. Рейтинг IMDb складає 6,5 з 10 балів.

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Сюжет "Втраченого символу"

Події в серіалі відбуваються у Вашингтоні. Професор Гарвардського Університету Роберт Ленгдон, спеціаліст з релігійних символів, приїздить до свого товариша та наставника Пітера Соломона. Подорож стає небезпечною, коли головний герой усвідомлює, навіщо його насправді сюди покликали. Пітер Соломон зникає – його утримує у заручниках незнайомий нікому злочинець. У серіалі Ленгдон розкриває глобальну змову і звільняє свого вчителя.

Актори фільму "Втрачений символ"

Ешлі Цукерман – Ленгдон;

Валори Каррі;

Сумалі Монтано;

Рік Гонсалес;

Едвард Джон Іззард.

Актор завжди перебуває у центрі уваги на знімальному майданчику. Так само як SlotoKing серед любителів азартних ігор. Це онлайн-казино займає провідні позиції серед українських аналогів, адже надає лише високоякісний сервіс.Сценаристами стали автори "Американської історії жахів" Джей Бітті та Ден Дворкін.

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"Втрачений символ" 2021: дивіться трейлер