Дуже схожі на батька: дружина важкохворого Брюса Вілліса показала двох підрослих доньок

Голлівудський актор Брюс Вілліс бореться з деменцією. Його дружина Емма Гемінг вирішила потішити фанатів сімейним контентом.

Водночас дочка зірки від першого шлюбу Румер Вілліс зізнавалася про покращення стану свого батька. За її словами, Брюс все ще впізнає своїх рідних і з великою радістю зустрічає онуку Луетту.

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З нагоди Дня незалежності США Емма опублікувала серію світлин, на яких постала разом з доньками. 12-річна Мейбл і 10-річна Евелін, одягнені у блакитні сорочки та джинси з шортами, позували разом з мамою на тлі стайні. Дівчата доповнили свої образи ковбойськими капелюхами, а одна з них – чоботями.

Щасливого 4 липня! І якщо вам бракує ковбойських чоботів, просто одягайте зимові й все буде добре,

– зазначила дружина Вілліса.

Нагадаємо, два роки тому Брюс Вілліс отримав діагноз невиліковної афазії, який призвів до погіршення мовлення. У 2023 році в актора почала прогресувати деменція, тому він вирішив завершити свою кар'єру.