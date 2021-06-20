Знаменитий фонтан, показаний на заставці серіалу, також знаходився на території студії. Якщо вам цікаво побачити будівлю, в якій нібито жили головні герої, ви можете знайти її в Нью-Йорку за адресою: вулиця Бедфорд, 90, район Гринвіч-Віллидж.

До теми Дженніфер Еністон, Метт Леблан та інші "Друзі" виконали культову пісню серіалу: веселе відео

Вест-Віллидж – це модний і вишуканий район, де розташовано безліч дизайнерських бутиків та ресторанів. Химерні вулички з будинками, деревами та скверами. В артистичному районі ви знайдете безліч унікальних барів і ресторанів з піаністом та театрів.

Квартира Моніки буде коштувати близько 5200-5700 доларів в місяць, якщо здавати її в оренду нині. Якби Central Perk не підходив, "Друзі" скоріше б за все випили смачної кави в кафе McNulty's Tea & Coffee Co, що розташоване дуже близько до їхнього дому.

Хоч і події серіалу відбуваються в культовому Нью-Йорку, втім, він був знятий на телестудії в Каліфорнії.

Але що б було, якби події серіалу "Друзі" відбувалися у Великій Британії? В нашій добірці – 10 ідеальних британських місць для зйомок найпопулярнішого серіалу.

10 ідеальних місць для зйомок "Друзів" у Великій Британії

Лондон Манчестер Ліверпуль Ноттінгем Кардіфф Единбург Брайтон Бірмінгем Бристоль Лідс

Лондон

Першим місцем, очевидно, буде Лондон. Одне із найкрасивіших міст. Рейчел була б в захваті! Рос був би як вдома в Музеї природознавства.

Для Друзів було б чудово жити у жвавому Ноттінг-Холлі. Повсякденна та модна атмосфера, елітні ресторани та будинками в пастельних тонах – ідеально для того, щоб Чендлер та його друзі могли назвати цей район своїм домом.

Манчестер

Що, якби "Друзі" гуляли вуличками Манчестера? Якби вони хотіли відправитися туди, то точно б залишилися задоволеними. Моніка, думаємо, хотіла б мати квартиру в центрі міста. Вишукані бари, незалежні магазини, яскраве величне мистецтво, концертні майданчики, жива музика, художні галереї роблять Північчний квартал ще одним ідеальним культурним місцем для відпочинку.

Ліверпуль

Друзі зможуть відчувати себе в Мерсісайді як вдома. Район канатних доріг в центрі міста знаходиться за два кроки до знаменитої річки Мерсі і є домом для незалежного кінотеатру і художньї галереї FACT, центру мистецтв Bluecoat і знаменитої церкви Святого Луки (St Luke's Bombed Out Church). У творчому і богемному районі вирує життя. з вінтажними магазинами, кафе, декількома нічними клубами й концертними майданчиками.

Читайте також "Друзі: Возз'єднання" українською: як "старі" голоси повернулися до персонажів в новому епізоді

Ноттінгем

Творчий квартал центру Ноттінгема - це дуже красива частина міста. Друзі, безумовно, могли б відчувати себе комфортно в Хоклі. Хоклі – незвичайний район, заповнений магазинами вінтажного одягу, музичними та книжковими магазинами, ще й тату-салонами. У цьому веселому маленькому районі можна знайти нескінченну кількість коктейль-барів, незвичайних пабів і навіть кінотеатри.

Кардіфф

Столиця Уельсу, Кардіфф, була б ідеальним місцем для проживання "Друзів". Зокрема, в зеленому районі Понтканни. Поруч знаходиться Центр мистецтв (Chapter Arts Centre) з живою музикою і виставками, безліч мультикультурних ресторанів, модних кафе та незалежних магазинів. Понтканна стане кращим місцем для валлійських друзів. А кав'ярня Lufkin, ймовірно, буде кращим кафе для кардіффської версії "Друзів".

Единбург

Столиця Шотландії і химерна елегантність Единбурга, напевно, привернуть друзів, щоб вони приїхали і залишилися. Район Стокбридж – найкраще місце. Единбург наповнений красивими старовинними речима. Будинки з терасами в георгіанському і вікторіанському стилі "виглядають" на вулиці Стокбридж. У жвавому районі Water of Leith проживає безліч заможних молодих фахівців. Ботанічний сад ідеально підійде для недільної прогулянки.

Брайтон

Водночас, як майже весь Брайтон – рай для модників та модниць, Seven Dials – це веселий район з безліччю кафе, ресторанів та елітних бутиків.

Бірмінгем

У Бірмінгемі панує дивовижна мультикультурна атмосфера, як і в Нью-Йорку, і тут є на що подивитися і чим зайнятися. Ювелірний квартал в центрі Бірмінгема є домом для більш ніж 100 ювелірних магазинів, торговців діамантами і ювелірних майстерень.

Цікаво Леді Гага заспіває з Лізою Кудров: все, що відомо про спецепізод "Друзі: Возз'єднання"

Бристоль

Брістоль – веселе і незвичайне місто зі смачною їжею. Старе місто – чарівний район, відомий своїми історичними будівлями, крафтовим пивом і вуличною їжею з усього світу. Кожен з "Друзів" тут знайде щось для себе.

Лідс

Якби "Друзів" знімали в цьому місті, то вони б мали більше таксі. Елітні ресторани, модні бутики, веселі бари, прекрасний парк – все, що треба для спокійного та веселого життя. А парк Chapel Allerton для ранкової пробіжки – зацінять точно всі "Друзі"! Хоча ні, не впевнені щодо Фібі!