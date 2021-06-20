Знаменитий фонтан, показаний на заставці серіалу, також знаходився на території студії. Якщо вам цікаво побачити будівлю, в якій нібито жили головні герої, ви можете знайти її в Нью-Йорку за адресою: вулиця Бедфорд, 90, район Гринвіч-Віллидж.

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Вест-Віллидж – це модний і вишуканий район, де розташовано безліч дизайнерських бутиків та ресторанів. Химерні вулички з будинками, деревами та скверами. В артистичному районі ви знайдете безліч унікальних барів і ресторанів з піаністом та театрів.

Квартира Моніки буде коштувати близько 5200-5700 доларів в місяць, якщо здавати її в оренду нині. Якби Central Perk не підходив, "Друзі" скоріше б за все випили смачної кави в кафе McNulty's Tea & Coffee Co, що розташоване дуже близько до їхнього дому. 

Хоч і події серіалу відбуваються в культовому Нью-Йорку, втім, він був знятий на телестудії в Каліфорнії.

Але що б було, якби події серіалу "Друзі" відбувалися у Великій Британії? В нашій добірці – 10 ідеальних британських місць для зйомок найпопулярнішого серіалу. 

10 ідеальних місць для зйомок "Друзів" у Великій Британії

  1. Лондон
  2. Манчестер
  3. Ліверпуль
  4. Ноттінгем
  5. Кардіфф
  6. Единбург
  7. Брайтон
  8. Бірмінгем
  9. Бристоль
  10. Лідс

Лондон

Першим місцем, очевидно, буде Лондон. Одне із найкрасивіших міст. Рейчел була б в захваті! Рос був би як вдома в Музеї природознавства. 

Для Друзів було б чудово жити у жвавому Ноттінг-Холлі. Повсякденна та модна атмосфера, елітні ресторани та будинками в пастельних тонах – ідеально для того, щоб Чендлер та його друзі могли назвати цей район своїм домом. 

Манчестер

Що, якби "Друзі" гуляли вуличками Манчестера? Якби вони хотіли відправитися туди, то точно б залишилися задоволеними. Моніка, думаємо, хотіла б мати квартиру в центрі міста. Вишукані бари, незалежні магазини, яскраве величне мистецтво, концертні майданчики, жива музика, художні галереї роблять Північчний квартал ще одним ідеальним культурним місцем для відпочинку.

Ліверпуль

Друзі зможуть відчувати себе в Мерсісайді як вдома. Район канатних доріг в центрі міста знаходиться за два кроки до знаменитої річки Мерсі і є домом для незалежного кінотеатру і художньї галереї FACT, центру мистецтв Bluecoat і знаменитої церкви Святого Луки (St Luke's Bombed Out Church). У творчому і богемному районі вирує життя. з вінтажними магазинами, кафе, декількома нічними клубами й концертними майданчиками.

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Ноттінгем

Творчий квартал центру Ноттінгема - це дуже красива частина міста. Друзі, безумовно, могли б відчувати себе комфортно в Хоклі. Хоклі – незвичайний район, заповнений магазинами вінтажного одягу, музичними та книжковими магазинами, ще й тату-салонами. У цьому веселому маленькому районі можна знайти нескінченну кількість коктейль-барів, незвичайних пабів і навіть кінотеатри.

Кардіфф

Столиця Уельсу, Кардіфф, була б ідеальним місцем для проживання "Друзів". Зокрема, в зеленому районі Понтканни. Поруч знаходиться Центр мистецтв (Chapter Arts Centre) з живою музикою і виставками, безліч мультикультурних ресторанів, модних кафе та незалежних магазинів. Понтканна стане кращим місцем для валлійських друзів. А кав'ярня Lufkin, ймовірно, буде кращим кафе для кардіффської версії "Друзів".

Единбург

Столиця Шотландії і химерна елегантність Единбурга, напевно, привернуть друзів, щоб вони приїхали і залишилися. Район Стокбридж – найкраще місце. Единбург наповнений красивими старовинними речима.  Будинки з терасами в георгіанському і вікторіанському стилі "виглядають" на вулиці Стокбридж. У жвавому районі Water of Leith проживає безліч заможних молодих фахівців. Ботанічний сад ідеально підійде для недільної прогулянки.

Брайтон

Водночас, як майже весь Брайтон – рай для модників та модниць, Seven Dials – це веселий район з безліччю кафе, ресторанів та елітних бутиків.

Бірмінгем

У Бірмінгемі панує дивовижна мультикультурна атмосфера, як і в Нью-Йорку, і тут є на що подивитися і чим зайнятися. Ювелірний квартал в центрі Бірмінгема є домом для більш ніж 100 ювелірних магазинів, торговців діамантами і ювелірних майстерень.

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Бристоль

Брістоль – веселе і незвичайне місто зі смачною їжею. Старе місто – чарівний район, відомий своїми історичними будівлями, крафтовим пивом і вуличною їжею з усього світу. Кожен з "Друзів" тут знайде щось для себе. 

Лідс

Якби "Друзів" знімали в цьому місті, то вони б мали більше таксі. Елітні ресторани, модні бутики, веселі бари, прекрасний парк – все, що треба для спокійного та веселого життя. А парк  Chapel Allerton для ранкової пробіжки – зацінять точно всі "Друзі"! Хоча ні, не впевнені щодо Фібі!